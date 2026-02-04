Slušaj vest

Popularnost banja u Srbiji poslednjih godina beleži snažan rast, kako među domaćim turistima, tako i među gostima iz regiona. Razlozi su višestruki od potrebe za odmorom i rehabilitacijom, do sve bogatije ponude velnes i spa sadržaja, ali i pristupačnijih cena u odnosu na inostranstvo.

Među banjama koje privlače sve veću pažnju ističe se Sijarinska banja, poznata po izuzetno toplim i lekovitim termomineralnim izvorima. Pored zdravstvenog turizma, Sijarinska banja postaje atraktivna i zbog mirnog okruženja, netaknute prirode juga Srbije i ulaganja u turističku infrastrukturu, što je čini zanimljivom destinacijom za savremene putnike u potrazi za zdravljem i relaksacijom.

Cena smeštaja je takođe jedan od faktora koji privlači turiste jer noćenje u ovom mestu može da se nađe već od 1.000 dinara po osobi!

18 izvora se koristi u medicinske svrhe

Sijarinska banja je bogata prirodnim izvorima Foto: Screenshot, screenshot YT/jovanajovicofficial

Naime, ova banja ima ukupno 26 izvora od kojih se 18 koristi u medicinske svrhe. U takozvanoj Donjoj banji nalaze se Glavni izvor, Mali Gejzir, Gejzir, Rimski izvor, Borov, Spasa, Raja i Hisara. Gornja Banja ima svoje izvore kao što su Jablanica, Zdravlje, Suzica, Snežnik, tri izvora u Blatištu, Kiseljak i bušotina B-4.

Meštani banje i okolnih mesta često Sijarinsku banju zovu biserom juga Srbije. Nalazi se u Jablaničkom ogrugu, pripada opštini Medveđa i 52 kilometra je udaljena od Leskovca. Veliki broj meštana ovde izdaje sobe, apartmane, vikendice pa čak i bungalove mestu. Noćenje može da se nađe za 1.000 dinara po ležaju, dok su vikendice skuplje i stoje od 60 evra po danu pa naviše.

Prema temperaturi voda, Sijarinska banja ima izvore hladnih, hipotermalnih, homeotermalnih i hipertermalnih voda.

Lekovita voda se koristi za lečenje mnogih bolesti Foto: Printscreen YouTube

- Prema hemijskom sastavu u svim vodama predominira sadržaj hidrokarbonata i natrijuma. Takođe, sve vode sadrže povećane količine litijuma (Li) i fluora (F). Neke vode karakteriše i znatniji sadržaj slobodnog ugljen-dioksida (CO2), dok druge pored ugljendioksida sadrže i značajne količine vodonik-sulfida. Zbog svojih posebnih balneoloških svojstava sve vode mogu da se koriste u terapijske svrhe, bilo u vidu kupanja na odgovarajućoj temperaturi, pijenja ili inhaliranja i to kod određenih hroničnih oboljenja. Dakle, sve ispitivane mineralne vode Sijarinske banje se zbog specifičnih fizičkih i hemijskih karakteristika mogu koristiti kao dopunsko sredstvo lečenja u sklopu medicinske rehabilitacije, a prema orijentacionim indikacijama koje su date za svaki izvor posebno - navodi se na sajtu Turističke organizacije opštine Medveđa.Sijarinska banja ima pet bazena za kupanje, 15 kada, tri blatna jezera i plivački bazen sa mineralnom vodom, abanja je poznata i po lekovitom blatu.