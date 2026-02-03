Slušaj vest

Tokom dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu u Zagrebu, pažnju javnosti ponovo su privukle scene koje su u regionu već viđene više puta, a na šta Evropska unija uporno ćuti.

Na skupu je nastupio Marko Perković Tompson, poznat po izvođenju pesama koje imaju ustašku ideologiju, dok su se u publici mogla uočiti i ustaška obeležja.

Marko Perković Tompson na dočeku hrvatskih rukometaša Foto: Printskrin

Iako je događaj zvanično organizovan kao sportska proslava, snimci i fotografije sa trga izazvali su burne reakcije na društvenim mrežama i u političkim krugovima, posebno zbog poruka koje se godinama vezuju za ovakva okupljanja.

Povodom dešavanja u Zagrebu oglasio se Goran Karadžić, član SNS i proslavljeni košarkaš, koji je u oštroj izjavi ocenio da u viđenom nema nikakvog iznenađenja, ali i pokušao blokaderima da objasni ko su im nalogodavci.

- Na Zapadu ništa novo. Ovo i nije iznenađujuće, ali jeste za "naše" zgubidane to da nemaju pojma ko su im nalogodavci - piculići. Da li vas je, "naši zgubidani", bar malo sramota? - upitao je Karadžić.

Goran Karadžić Foto: Privatna Arhiva

On je dodao da su, prema njegovim rečima, ovakvi događaji pokazatelj kontinuiteta tolerisanja ekstremnih simbola u javnom prostoru, posebno kada su, kako kaže, upakovani u formu sportskih ili kulturnih manifestacija.

Dešavanja sa zagrebačkog Trga još jednom su otvorila pitanje odnosa prema ekstremizmu u regionu, ali i granice između sportskog slavlja i političkih poruka koje prate ovakve skupove.