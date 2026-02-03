Slušaj vest

Deca u Srbiji već u osnovnoj školi počnu da puše, ali i da koriste elektronske cigarete, a u prvom razredu srednje mnogi od njih postaju aktivni pušači!

Obeležili smo 31. januara Nacionalni dan bez duvana pod sloganom "Svakoga dana bez duvana". Lekari su ponovo upozorili da su upotreba duvana i izloženost duvanskom dimu vodeći faktori rizika za nastanak brojnih bolesti. Osim raka pluća, pušenje je povezano i s drugim malignim oboljenjima - raka bešike, debelog creva i rektuma, jednjaka, jetre, pankreasa...

Iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" naglašavaju da je duvan značajan faktor rizika i za opstruktivnu bolest pluća, astmu, emfizem, hronični bronhitis, reumatoidni artritis, bolesti potpornog aparata zuba, tj. tkiva i kostiju koji okružuju zube... Pored svega toga duvanski dim utiče i na reproduktivno zdravlje, te može dovesti do smanjenja plodnosti.

Uprkos upozorenjima struke, istraživanja i dalje pokazuju porast upotrebe nikotinskih proizvoda među odraslima, ali i tinejdžerima. Prema podacima "Batuta" više od trećine odraslih stanovnika od 18 do 64 godine, tačnije 37,9 odsto, jesu pušači, i to većinom muškarci. Znatan broj građana izložen je duvanskom dimu i u sopstvenom domu, kao i na mestima za izlazak.

Sve više dece puši Foto: Shutterstock

Sve više tinejdžera puši

Posebno zabrinjavaju rezultati evropskog školskog istraživanja o upotrebi psihoaktivnih supstanci medu učenicima, koje je Institut za javno zdravlje sproveo tokom 2024. godine. Podaci pokazuju da u Srbiji cigarete puši više od trećine mladih uzrasta od 15 do 16 godina, dok više od polovine njih aktivno koristi elektronske cigarete. Među školarcima su sve popularnije i nikotinske vrećice, koje konzumira 8,8 odsto učenika. Analize dodatno ukazuju da deca s pušenjem počinju oko 13. godine, a u pojedinim slučajevima i ranije.

Cigarete opasne po zdravlje

Pedijatar i pulmolog dr Saša Milićević kaže za Kurir da su sve vrste duvanskih proizvoda, bez obzira na to da li imaju nikotin ili ne, vrlo opasne i štetne po zdravlje.

Saša Milićević o opasnostima pušenja i cigareta Foto: Kurir Televizija

- Devojčice počinju sa elektronskim cigaretama i vejpovima već od 12. godine zbog radoznalosti i trenda jer smatraju da se neće družiti s njima ako ne puše. Mnogi misle da te vrste cigareta pomažu u odvikavanju od običnih, a ne shvataju da imaju jednako štetne efekte. Sve što se unese u pluća i alveole kroz krv dospe u čitav organizam i šteti svim organima. Postoje tvrdnje da i u usnoj dupli nastaju promene zbog iritacija, infekcije, kao i maligne promene na jeziku i grlu. Deca često kupe jedan vejp ili jednu elektronsku cigaretu, koja ide u krug i na taj način se prenose različite infekcije - navodi doktor i dodaje:

- Često viđam školarce da puše vejp ili cigarete dok užurbano hodaju. Kad se zamaraju i dublje dišu - više unose štetne supstance u organizam. Cigarete i nikotinski proizvodi opasnu su i za decu koja imaju astmu i osetljive disajne puteve, pa čak svesno neki pored pumpice koriste i cigarete.

O pušačima i pušenju u Srbiji Više od trećine (37,9 odsto) punoletnih građana od 18 do 64 godine puši

Muškarci puše više od kutije cigareta dnevno, tačnije 24,7 cigareta u proseku, dok žene puše 11,5

35,5 odsto tinejdžera od 15 do 16 godina puši cigarete

53,5 odsto njih koristi elektronske cigarete, a 8,8 odsto nikotinske vrećice

Deca počinju da masovnije puše od 13. godine

U trećini domaćinstava pušenje je dozvoljeno u svim prostorijama, a u manje od petine zabranjeno

Više od polovine pušača (59,4 odsto) još uvek ne razmišlja da prestane da puši

Dečaci češće probaju cigarete, a devojčice elektronske cigarete

Dečaci češće puše cigarete, a devojčice elektronske cigarete Foto: Shutterstock

E-cigarete ništa manje opasne od duvana

Među stanovnicima Srbije, a posebno među mladima, iz godine u godinu raste upotreba elektronskih cigareta. Podaci "Batuta" pokazuju da je 15 odsto devojčica u Srbiji tokom 2019. koristilo elektronske cigarete, dok je taj procenat 2024. skočio na čak 55 odsto. Kod dečaka je ta brojka sa 20 porasla na 43 odsto.

Izmenom Zakona o duvanu elektronske cigarete se više ne posmatraju kao bezbednija alternativa duvanu, već kao srodan proizvod, kao i vajp, te je njihova upotreba zabranjena na svim mestima gde je na snazi zabrana pušenja, pa tako i u javnom prevozu ili poslovnom prostoru, gde se najčešće može videti da se koriste.

Smanjenje konzumacije duvana ostaje najvažnija karika prevencije raka pluća Foto: Shutterstock

Od raka pluća godišnje umre 5.000 ljudi

U Srbiji svake godine od raka pluća oboli gotovo 7.000, a umre više od 5.000 ljudi. Prva smo zemlja na zapadnom Balkanu koja je uvela organizovani skrining na tu vrstu maligniteta, što već daje vidljive rezultate. Rana dijagnoza kancera pluća putem skrining programa omogućava pacijentima realnu šansu za izlečenje, saopštilo je udruženje za borbu protiv raka pluća Punim plućima.