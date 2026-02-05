Slušaj vest

U Srbiji danas u većem delu zemlјe promenlјivo oblačno, a u košavskom području i na planinama i vetrovito. Posle podne i uveče u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji ponegde sa kratkotrajnom kišom.

U Timočkoj Krajini tokom celog dana oblačno, tmurno i hladno, povremeno sa slabom kišom ili rosulјom. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu sa olujnim udarima. Najniža temperatura od -3 u Timočkoj Krajini do 7 °C na jugu Srbije, a najviša u većini mesta od 10 do 14 stepeni, na istoku zemlјe oko 2 stepena.

U petak u većem delu zemlјe toplije, pre podne malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne i uveče prolazno naoblačenje sa jugozapada koje će usloviti mestimično kišu, na visokim planinama i sneg. U Timočkoj Krajini zadržaće se tokom celog dana oblačno, tmurno i hladnije.

U subotu oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa slabim snegom. U nedelјu ujutru kiša, a na visokim planinama sneg se očekuje samo na jugu Srbije, dok će tokom dana padavine postati retka pojava i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Zatim (9-12.02.) umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, dok se sneg očekuje na planinama i u Timočkoj Krajini, gde će doći do stvaranja manjeg snežnog pokrivača početkom sledeće sedmice. U košavskom području ponovo uspostavlјanje i pojačanje jugoistočnog vetra.

Biometeorološka prognoza Kardiovaskularnim i psihičkim bolesnicima, kao i osobama sa respiratornim obolјenjima se i dalјe savetuje izvesna opreznost. Promenlјivo raspoloženje i glavobolјa su mogući kod meteoropata. Oprez učesnicima saobraćaju

Ristić: Februar pun obrta

- Očekuju nas česte promene uz porast temperatura i jak vetar. Temperature od 10 do 15 stepeni očekujemo od četvrtka. Povremeno će biti kiše i dalje će duvati jaka košava. Kako se budemo približavali kraju prve dekade februara vetar će polako oslabiti. Maksimalne temperature će biti između 8 i 13 stepeni, dok će jutarnje biti između 0 i 5 stepeni. Biće oblaka, kiša će padati i dalje - istakao je Ristić i dodao da oko 8. februara počinje cepanje polarnog vrtloga u celoj stratosferi:

- U isto vreme na Atlantiku znatno niže u troposferi postaje vidljiv poremećaj sa Pacifika koji će podići i znatno usporiti zonalnu struju. MJO indeks ulazi u fazu 1, Pacifik će poslati poremećaj u vidu zapadnog impulsa u Atlantik što će usloviti “penjanje” zonalnog strujanja prema polu i stvaranje grebena prema Atlantiku krajem prve dekade februara. Slabljenje zonalnog strujanja omogućiće da se hladan arktički vazduh spusti daleko na jug tokom druge dekade februara i vrati postepeno zimu većem delu Evrope.

Promenljivo vreme u februaru Foto: Nebojša Mandić

Vremenska prognoza za Sretenje

Novo zahlađenje stiže pred Sretenje, državni praznik tokom kojeg će zaposleni imati tri slobodna dana i priliku za kraći predah. Mnogi se pitaju kakvo će tada biti vreme, naročito ako planiraju boravak u prirodi.

- Kod nas novu promenu vremena, zahlađenje, ponovo očekujemo oko 12. februara. U drugoj dekadi dolazi do prodora hladnog arktičkog vazduha sa severa Evrope. Hladan vazduh dolazi do Srbije kroz "bečka vrata". Sneg se ponovo očekuje u celoj Srbiji - navodi Ristić.

Hladniji period će, kako kaže, potrajati desetak dana.

- Tokom najhladnijih dana jutarnje temperature će biti između -7 i -2 stepena, a maksimalne između -2 i 3 stepena, oko nule. S tim što će kada se bude stvorio snežni pokrivač temperature biti znatno niže, i jutarnje i dnevne. Sneg se očekuje i u Vojvodini, a deluje da će najviše snega pasti u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Više snega će biti u planinsko – brdskim predelima - navodi Ristić.

Otopljenje pred kraj februara

Nakon pada temperature i snega, krajem februara stiže otopljenje.

- Doći će do porasta temperature, topljenja snega i duvaće južni vetar. Očekuju nas slične temperature kao pred zahlađenje krajem januara - napominje Ivan Ristić.

Otopljenje krajem meseca Foto: Boba Nikolić

Februar će, kako kaže, biti promenljiv mesec sa temperaturom oko normale ili malo višom tokom toplijih perioda.

- Očekuje se dosta padavina, kiše i snega. Treba voditi računa o vodostajima reka, pogotovo na crnogorskom slivu, na Limu, Drini… - zaključuje Ivan Ristić.

Vremenska prognoza RHMZ-a za februar

Srednja minimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za 0.5 do 1.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost februarske srednje minimalne temperature vazduha oko 2.0 stepena.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će biti za 0.5 do 1.5 stepeni više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara biće oko 7.4 stepena.