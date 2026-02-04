Slušaj vest

Na jednoj od popularnih beogradskih Fejsbuk grupa na kojima ljudi traže stan ili ga nude podstanarima pod kiriju, pojavila se i nesvakidašnja objava jednog momka koja glasi ovako:

"Potreban stan do 300€ dečku sa nanogicom i u stalnom radnom odnosu. Bez glupih komentara, molim vas . Nije potrebna nikakva prijava na adresu samo kod notara overen papir da želite da izdržavam kaznu kod vas, na adresi koja izgleda kao na slici..."

Uz objavu priložio je i fotografiju kako treba da izgleda taj papir od notara.

Mnogi su čitali i po nekoliko puta da vide jel to stvarno piše, a onda su, kao po običajui, krenuli i svakakvi komentari...

57e149e3-01a2-4d59-ad1a-3c0304646035.jpg
Foto: Facebook

- I ovi sa nanogicama bez para...

- "Udaj se", i imaš i čuvara i smeštaj...

- Bar je iskren...

- Ko sme da ti izda stan

- Izdavala sam ja dečku koji je imao gadnu reputaciju, nikad boljeg, poštenijeg, urednijeg stanara nisam imala. Toliko o predrasudama...

- Godinu dana isto tražiš… koliko dugo ti nosiš tu nanogicu

- Dečko s nanogicom mora da ima potvrdu tj. papir da se stan vodi na njega ili osobu čiji je stan na kojoj je adresi prijavljen u lk Tako da to niko sigurno neće prihvatiti i ovako ne prijavljuju stanare još s nanogicom niko neće hteti...

Kurir.rs/Facebook BG stan - izdavanje i prodaja

