"POTREBAN STAN DO 300€ DEČKU S NANOGICOM" Eksplodirale mreže zbog ovog podstanara, a on kaže: Treba samo kod notara papir da želite da izdržavam kaznu kod vas!
Na jednoj od popularnih beogradskih Fejsbuk grupa na kojima ljudi traže stan ili ga nude podstanarima pod kiriju, pojavila se i nesvakidašnja objava jednog momka koja glasi ovako:
"Potreban stan do 300€ dečku sa nanogicom i u stalnom radnom odnosu. Bez glupih komentara, molim vas . Nije potrebna nikakva prijava na adresu samo kod notara overen papir da želite da izdržavam kaznu kod vas, na adresi koja izgleda kao na slici..."
Uz objavu priložio je i fotografiju kako treba da izgleda taj papir od notara.
Mnogi su čitali i po nekoliko puta da vide jel to stvarno piše, a onda su, kao po običajui, krenuli i svakakvi komentari...
- I ovi sa nanogicama bez para...
- "Udaj se", i imaš i čuvara i smeštaj...
- Bar je iskren...
- Ko sme da ti izda stan
- Izdavala sam ja dečku koji je imao gadnu reputaciju, nikad boljeg, poštenijeg, urednijeg stanara nisam imala. Toliko o predrasudama...
- Godinu dana isto tražiš… koliko dugo ti nosiš tu nanogicu
- Dečko s nanogicom mora da ima potvrdu tj. papir da se stan vodi na njega ili osobu čiji je stan na kojoj je adresi prijavljen u lk Tako da to niko sigurno neće prihvatiti i ovako ne prijavljuju stanare još s nanogicom niko neće hteti...
Kurir.rs/Facebook BG stan - izdavanje i prodaja