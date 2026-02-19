Slušaj vest

Velelepna vila od 20.000 kvadratnih metara na adresi 854 Fifth Avenue na Menhetnu, jedna od najstarijih njujorških vila koju je 1946. godine kupila SFR Jugoslavija, prodata je 2022. godine za 50 miliona dolara, od čega je tada 19,75 miliona leglo na račun Srbije.

Naime, prodavac vile, koju je koristila i Stalna misija Srbije pri UN, su pet država naslednica bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Srbija, a vilu je kupila kompanija s adresom u Njujorku.

Novac se tako delio na pet zemalja, a proces raspodele diplomatsko-konzularne imovine bivše Jugoslavije ustanovljen je 2016. godine kada je postignut dogovor o prodaji nekretnina. Od novca dobijenog prodajom, Srbiji, po sporazumu o sukcesiji, treba da pripadne 39,5 odsto.

Prema Sporazumu, pored 39,5 odsto učešća koje ima Srbija nju slede Hrvatska sa 23,5 odsto, Bosna i Hercegovina sa 15 odsto, Slovenija sa 14 odsto i Severna Makedonija sa 8 odsto.

Tako je Srbija prodajom skupocene vile dobila skoro 20 miliona, ali ipak treba imati na umu da se time tada oslobodila i velikog troška.

Veljko Odalović, tadašnji predstavnik Srbije u Mešovitom komitetu za sukcesiju DKP imovine SFRJ, tada je rekao da su troškovi održavanja i čuvanja tih objekata veoma visoki.

- Stan na Petoj aveniji u Njujorku, koji je zaključan od 1992. godine i propada, mesečno nas je koštao 14.000 dolara - naveo je tada on. Dakle, za održavanje ove skupocene vile, počev od 1992. godine do dana prodaje dali smo 5.040.000 dolara.

Tristan Harper, agent koji je zaključio posao, primetio je da je predsednik bivše SFRJ Josip Broz Tito, "iako komunista, imao veoma dobar ukus za nekretnine".

Titova vila koja je tada prodata inače je najskuplja nekretnina na Petoj aveniji. Taj dvorac je krečnjačka vila koju su 1903. godine dizajnirali arhitekti Voren i Vetmor sa slavne glavne centralne stanice na Menhetnu. Ona je 1969. proglašena individualnim obeležjem Njujorka, zbog "impresivne čistoće stila koji je izveden sa takvom finoćom i autoritetom".

Velelepna rezidencija ima 32 velike sobe i 12 kupatila raspoređenih na devet nivoa direktno naspram Central Parka. Spektakularni pogledi iz 10 soba okrenutih prema parku uključuju neke od najpoznatijih zgrada Midtauna i Vest sajda, i stare i nove. U vreme Hladnog rata na vrhu zgrade je navodno bila soba koju niko nije mogao da prisluškuje, a tu su bili neprobojni prozori prema Petoj aveniji.

Većina originalnih detalja kuće ostala je netaknuta do danas, uključujući dve zadivljujuće francuske tapiserije iz 18. veka koje se nalaze iznad velikog vijugavog stepeništa, 17 kamina, ručno izrezbarenih balustrada napravljenih od pojedinačnih komada retkog italijanskog mermera, boiserie sa zlatnim listovima, ručno oslikane plafoni koji podsećaju na staru Evropu, obloge iz antičkog francuskog zamka koji je naknadno ugrađen u ovaj prostor, i dva lifta.

Godine 1946. Josip Broz Tito, pokojni doživotni predsednik i maršal Jugoslavije, kupio je kuću za Stalnu misiju svoje zemlje - SFRJ, pri Ujedinjenim nacijama.

Godine 1961. Tito i predsednici Egipta, Gane, Indije i Indonezije izradili su plan za stvaranje Pokreta nesvrstanih u jednoj od glavnih prostorija vile.

Prvi vlasnik objekta bio je guverner Long Ajlenda Robert Bikman Livingston, pa se po njemu zdanje naziva i Bikmanova kuća, potom ju je kupila Emili Vanderbilt Vajt, unuka Kornelijusa Vanderbilta, prema dokumentima podnetim Komisiji za očuvanje znamenitosti grada Njujorka. Godine 1946. ona je vilu prodala jugoslovenskoj vladi.

Prema oglasu za prodaju koji je ranije objavljen, vila je sagrađena na četiri nivoa i ima dva krovna sprata, 18 soba, šest kupatila i vinski podrum. To je bila prva zgrada s dva električna lifta, koji su još u funkciji.

U njoj je sačuvan originalni enterijer, a pod zaštitom je države i grada Njujorka od 1969. godine. Zgrada, uglavnom netaknuta decenijama, nema centralnu klimu, a gas je isključen nakon požara koji je na električnim instalacijama izbio 2018.godine.

Kako je istakao agent za nekretnine koji je ispregovarao kupoprodaju 2022, kupac vile je biznismen iz Londona.

"Kupac nikad nije kročio u zgradu, sve je urađeno preko njegovih predstavnika. Novi vlasnik je upravo kupio značajan deo istorije Njujorka, saopštio je Tristan Harper, agent kompanije „Daglas Eliman" koji je zaključio posao.