Na kom mestu se nalazi Univerzitet u Beogradu na Šangajskoj listi

Slušaj vest

Univerzitet u Beogradu započeo je danas virtuelni sajam obrazovanja, četvorodnevni onlajn događaj namenjen učenicima gimnazija i srednjih škola koji odlučuju o nastavku školovanja na najstarijem i najvećem univerzitetu u regionu.

Sajam je otvorio prof. dr Dejan Filipović, prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu, koji je u obraćanju učesnicima istakao zadovoljstvo zbog velikog interesovanja maturanata i naglasio značaj direktne komunikacije budućih studenata sa fakultetima.

- Veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Univerziteta u Beogradu, cele akademske zajednice i u svoje lično ime, i da vam poželim dobrodošlicu na peti virtuelni sajam obrazovanja koji organizuje Univerzitet u Beogradu - rekao je prorektor Filipović.

On je podsetio da se virtuelni sajmovi obrazovanja organizuju na osnovu pozitivnih iskustava i anketa sprovedenih među maturantima prethodnih godina, ocenjujući da su se pokazali kao veoma uspešan model informisanja, te da se ove godine obeležava mali jubilej - peto izdanje.

Govoreći o Univerzitetu u Beogradu, prorektor Filipović je naveo da postoji 218 godina, da ima oko 90.000 aktivnih studenata i da je, prema merilima Šangajske liste, najugledniji univerzitet u ovom delu Evrope.

Prorektor Dejan Filipović Foto: Privatna Arhiva

Univerzitet u Beogradu ima status institucije od nacionalnog značaja i obuhvata 31 fakultet u okviru četiri naučna polja: tehničko-tehnološkog, društveno-humanističkog, medicinskog i prirodno-matematičkog.

Na prvu godinu studija Univerzitet u Beogradu prima oko 15.200 studenata, od čega čak dve trećine neće plaćati školarinu, a budućim studentima biće ponuđeno 105 akreditovanih studijskih programa, koji će biti objavljeni u konkursu početkom maja.

Prema dosadašnjim podacima, najveće interesovanje maturanata vlada za IT sektor, arhitekturu i medicinske nauke, dok je prethodnih godina najtraženiji indeks bio na studijama psihologije na Filozofskom fakultetu, kao i na logopediji na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, gde su konkurisala po četiri kandidata na jedno mesto.

Cilj organizovanja sajma je da budući studenti dobiju sve relevantne informacije u vezi sa pripremnom nastavom, kalendarom upisa, polaganjem prijemnog ispita, dodatnim vrednovanjem uspeha na takmičenjima, brojem budžetskih mesta, visinom školarina i sadržajem studijskih programa.

Takođe, učesnicima će biti predstavljene informacije o smeštaju, ishrani, stipendijama, studentskim kreditima, stručnim praksama i zapošljavanju nakon studija.

Posebna pažnja posvećena je đacima sa invaliditetom i učenicima iz društveno osetljivih grupa, za koje postoje afirmativne mere i posebni sistemi podrške. Nakon svake prezentacije fakulteta, otvorene su posebne virtuelne sobe za dodatna pitanja i individualne konsultacije.

Prorektor Filipović pozvao je buduće studente da postavljaju pitanja opušteno, bez treme i ustručavanja, zahvalio Univerzitetskom centru za razvoj karijere na organizaciji sajma, maturantima na interesovanju za upis na Univerzitet u Beogradu i poželeo im mnogo uspeha na prijemnim ispitima.

Prvi se na onlajn sajmu predstavio Biološki fakultet, dok će se ostali fakulteti predstavljati prema rasporedu objavljenom na sajtu Univerziteta u Beogradu. Virtuelni sajam obrazovanja Univerziteta u Beogradu traje od 3. do 6. februara 2026. godine, svakog dana u periodu od 12 do 16 časova.