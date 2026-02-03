Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski otkriva da je u 2025. godini isplaćeno 44 milijarde dinara za roditeljski dodatak i dodaje:

Broj roditelja koji su ostvarili pravo na roditeljski dodatak 2012. godine je bio 61.248, a 2025. čak 113.438.

Čak 7 puta više za roditeljski dodatak nego 2012.

Roditeljski dodatak u 2025. godini je 7 puta veći nego 2012.

"Srbija je porodica. Porodica je Srbija. Podrška roditeljstvu i briga o deci su najvažniji nacionalni zadatak", navela je ministarka Stamenkovski Đurđević na Instagramu.

