Slušaj vest

Direktor policije, general policije Dragan Vasiljević, tokom službene posete Policiji Kraljevine Belgije, sastao se danas sa generalnim komesarom Federalne policije Erikom Snukom.

Bilateralna policijska saradnja utemeljena je na primeni Sporazuma o policijskoj saradnji i Protokolu o readmisiji lica koja nezakonito borave na teritoriji država ugovornica.

Direktor policije Dragan Vasiljević istakao je da su težišni oblici naše saradnje usmereni na borbu protiv organizovanog kriminala, trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i narkotika, kao i na realizaciju postupaka readmisije lica koja nezakonito borave u Kraljevini Belgiji. Posebno je istakao značaj multilateralne saradnje koja se ostvaruje preko Evropola, s obzirom na to da je Belgija jedna od učesnica Zajedničkog istražnog tima koji raspolaže podacima u vezi sa aplikacijom SkyECC.

1/6 Vidi galeriju Fokus na borbu protiv organizovanog kriminala i readmisiju lica Foto: Mup

Istakao je i da nastavak, kako neposredne operativne, tako i strateške saradnje, koje su zasnovane na profesionalizmu i međusobnom poverenju predstavlja snažan oslonac za još efikasniju borbu protiv svih vidova kriminala i da je policija Republike Srbije potvrđen i priznat partner u međunarodnoj policijskoj saradnji.

Vasiljević je posebno naglasio da Direkcija policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova posvećeno i kontinuirano rade na ispunjavanju aktivnosti iz Akcionog plana za Pregovaračko poglavlje 24, kako bi sve aktivnosti u potpunosti bile realizovane i upodobljene sa standardima Evropske unije.

Komesar Snuk je istakao značaj saradnje sa policijom Republike Srbije koju prepoznaje kao vodeću zemlju u našem regionu u oblasti borbe protiv svih vidova kriminala, a naročito organizovanog i visokotehnološkog, kao i u oblasti borbe protiv terorizma. U tom smislu, komesar Snuk je na bilateralnoj osnovi ponudio svu ekspertsku i drugu vrstu pomoći i podrške policiji Republike Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.