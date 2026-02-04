Slušaj vest

Grad Sremska Mitrovica započeo je odlučnu borbu protiv kamiona, kombija i dostavnih vozila koja godinama stvaraju gužve i haos u najfrekventnijim ulicama u centru grada. Od juče je u Ulici kralja Petra počela kontrola poštovanja novog režima parkiranja i zaustavljanja, a nepropisno parkiranje više se ne toleriše.

Na posebno obeleženim mestima zatečena su isključivo vozila sa važećim posebnim dozvolama, dok su vozači koji su kršili propise kažnjeni na licu mesta.

Kazna 5.000 dinara – isto kao na autobuskom stajalištu

Za parkiranje ili zaustavljanje na mestima namenjenim isključivo dostavi, kazna iznosi 5.000 dinara, što je ista sankcija kao i za parkiranje na autobuskim stajalištima ili drugim zabranjenim zonama.

Nadležni ističu da se ne radi o novim kaznama, već o doslednoj primeni postojećih propisa, jer su ova mesta namenjena isključivo vozilima sa posebnom dozvolom.

Ko kontroliše?

Komunalna služba kontroliše vozila koja nemaju rešenje gradske uprave, a ipak se parkiraju ili zadržavaju na označenim mestima. Ostale saobraćajne prekršaje, uključujući parkiranje na kolovozu i kršenje saobraćajnih pravila, kontroliše saobraćajna policija.

Dostava samo noću – nema više „četiri žmigavca“

Gradonačelnik Branislav Nedimović ranije je najavio da je cilj novih mera uvođenje reda u jednoj od najopterećenijih ulica u gradu.

– Snabdevanje u Ulici kralja Petra biće dozvoljeno isključivo od 20 časova do 6 ujutru, uz posebnu dozvolu, i to na tri jasno određena mesta. Zadržavanje može trajati najduže deset minuta, i to samo u izuzetnim situacijama – rekao je Nedimović.

On je poručio da dosadašnja praksa zaustavljanja vozila uz uključena četiri pokazivača pravca više neće biti tolerisana.

– U Ulici kralja Petra više nema „četiri žmigavca“. Pravila moraju da se poštuju ako želimo normalno funkcionisanje grada – naglasio je gradonačelnik.

Saobraćajna studija i novi sistem centra grada

Poseban problem, kako je istaknuto, predstavljaju gužve tokom istovara robe, zbog čega Grad priprema novi akt o pravilima dostave, u saradnji sa Saobraćajnom policijom.

Grad će angažovati stručnjake sa Departmana za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, koji će izraditi kompletnu saobraćajnu studiju za ulice Kralja Petra, Masarikovu i Svetog Dimitrija. Studija će razmatrati i mogućnost zatvaranja dela Ulice kralja Petra, kao i reorganizaciju parkinga.

– Ovo nije represija, već uvođenje reda. Do proleća 2026. godine očekujemo potpuno novi sistem funkcionisanja centra grada – poručio je Nedimović.

Obeležena mesta za dostavu