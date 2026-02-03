Slušaj vest

Svečana akademija povodom obeležavanja Dana Vojnogeografskog instituta „General Stevan Bošković“ i Dana geodetske službe Vojske Srbije, kao i jubilarnih 150 godina postojanja VGI, održana je večeras u Beogradskom dramskom pozorištu u Beogradu.

Svečanosti su prisustvovali državni sekretar Mile Jelić, članovi kolegijuma načelnika Generalštaba Vojske Srbije, predsednik Matice srpske prof. dr Dragan Stanić, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, predstavnici institucija, fakulteta, naučnih ustanova i preduzeća sa kojima VGI sarađuje te penzionisani i aktivni pripadnici Instituta.

Osvrnuvši se na istorijat ustanove, zamenik direktora Vojnogeografskog instituta pukovnik doc. dr Radoje Banković istakao je da je 150 godina postojanja, kontinuiranog i uspešnog rada jubilej na čast i ponos vojske i države Srbije, ali pre svega na čast i ponos sadašnjih i bivših pripadnika ove ustanove.

– U to ime, čitava ova godina biće u znaku jubileja, u toku koje ćemo, pored ove svečane akademije, sa više različitih događaja na dostojanstven način izraziti zahvalnost svima koji su gradili istoriju Instituta i, istovremeno, novim generacijama ostaviti zavet njegovog daljeg dugog trajanja i rada – najavio je pukovnik Banković, naglasivši da je VGI dao veliki doprinos ne samo odbrani zemlje, već i razvoju nauke i struke na nacionalnom nivou i šire.

Osnivanje posebne organizacione jedinice iz koje je zatim nastao VGI bio je, kako kaže, čin državničke odgovornosti i strateške zrelosti tadašnjeg rukovodstva, s obzirom da je reč o vremenu kada je mlada srpska država vodila borbu za opstanak i međunarodno priznanje, sa izraženom potrebom da se sopstvena teritorija upozna, izmeri i na razumljiv način prikaže.

– Vojnogeografski institut je prešao dug i trnovit put, sa puno stručnih izazova i potrebe da se osvajaju nove tehnologije i drži korak sa sličnim institucijama u međunarodnim okvirima. Nekada se to odnosilo na ručno crtanje karata, preko kompletnog premera državne teritorije i štampanja karata ofset-tehnologijom, do prvih GPS uređaja, vektorske karte i digitalnog modela visina. Danas ponosno ističemo savremene senzore za snimanje, uspostavljenu centralnu bazu podataka i razvijeni data centar – rekao je zamenik direktora VGI.

Čestitajući praznik vojnim geodetama, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti akademik Zoran Knežević poručio je da SANU ima tu čast da se među njenim članovima od 1932. godine nalazio i prvi načelnik Geografskog instituta, odnosno VGI geodetski đeneral Stevan P. Bošković, čije ime institut danas nosi.

– Jubilej koji obeležavate nije samo suva brojka kojom merimo vreme od početka rada instituta, već i svedočanstvo neumornog pregalaštva i značajnih postignuća, tako da svi oni koji su u proteklom razdoblju doprineli postizanju tih rezultata i dostizanju današnjeg, najvećeg profesionalnog nivoa vaše ustanove imaju puno dobrih razloga za ponos – istakao je predsednik SANU.

Na svečanoj akademiji su nastupili Umetnički ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“ i članovi Beogradskog dramskog pozorišta.