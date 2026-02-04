Ministarka Stamenkovski u rodnom mestu Milunke Savić najavila otvaranje letnje pozornice: Mesto gde će nove generacije učiti šta znači hrabrost (video)
Ministrka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je rodno mesto i kuću Milunke Savić, i najavila otvaranje letnje pozornice.
"Sa ovog praga krenula je Milunka Savić. Ovde je njena rodna kuća, Jošanička banja, selo Koprivnica. Iz ovog domaćinskog kraja upisala se u istoriji, upisala se u večnost. Najodlikovanija među ženama herojima, neko ko je sinonim za hrabrost, za solidarnost i milodrđe. Bila je i dobra domaćica i hraniteljka, ali i ratnica. Znala je da se ponaša i da se bori i u ratu i u miru. Kuća njena bila je oronula, ali je obnovljena 2016. godine. A naš zadatak je da pomognemo ideju ovih dobrih ljudi da se ovde sa desne strane otvori letnja pozornica i praktično Milunkino selo, gde će dolaziti deca, da se okupljaju, da uče o istoriji, da uče životne lekcije, da znaju ko su im bili preci. I mi želimo da pomognemo takve projekte, zato što verujemo da oživljavanjem takvih sadržaja koji se odnose na našu istoriju, mi ćemo imati kao narod sigurnu budućnost", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski.
Kuća Milunke Savić, naše heroine biće mesto gde će nove generacije učiti šta znače hrabrost i odgovornost prema Srbiji, zaključuje ministarka.