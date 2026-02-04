"Sa ovog praga krenula je Milunka Savić. Ovde je njena rodna kuća, Jošanička banja, selo Koprivnica. Iz ovog domaćinskog kraja upisala se u istoriji, upisala se u večnost. Najodlikovanija među ženama herojima, neko ko je sinonim za hrabrost, za solidarnost i milodrđe. Bila je i dobra domaćica i hraniteljka, ali i ratnica. Znala je da se ponaša i da se bori i u ratu i u miru. Kuća njena bila je oronula, ali je obnovljena 2016. godine. A naš zadatak je da pomognemo ideju ovih dobrih ljudi da se ovde sa desne strane otvori letnja pozornica i praktično Milunkino selo, gde će dolaziti deca, da se okupljaju, da uče o istoriji, da uče životne lekcije, da znaju ko su im bili preci. I mi želimo da pomognemo takve projekte, zato što verujemo da oživljavanjem takvih sadržaja koji se odnose na našu istoriju, mi ćemo imati kao narod sigurnu budućnost", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski.