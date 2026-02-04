Slušaj vest

EU je potvrdila da puna primena novog sistema EES, planirana od 10. aprila može biti privremeno odložena ili delimično suspendovana tokom letnje sezone.

- Države članice imaju fleksibilnost 90 dana, uz mogućnost produženja za dodatih 60 dana - praktično pokrivajući celu sezonu. To znači da će se na mnogim granicamakoristiti klasična pasoška kontrola sa ručnim pečatom, umesto obavezne biometrijske registracije - navodi Nikana.gr na Instagramu.

Primer Lisabona - Aerodrom u Lisabonu je u decembru potpunosti suspendovao EES na tri meseca zbog ekstremnih kašnjenja, pa je sistem obustavljen dok se ne otklone tehnički i kadrovski problemi.

EES sistem -fotografisanje, uzimanje otisaka prstiju i skeniranje pasoša na graničnom prelazu Foto: Marko Karović

- Zašto je EU reagovala - uvođenje EES na nekim aerodromima produžilo granične procedure i do 70%: tokom špica putnici su čekali i do tri sata, a pojedini su propuštali letove - navodi se.

Šta to znači za letovanje u Grčkoj

- Manji rizik od dugih zadržavanja na granicama tokom leta

- Brži ulazak u zemlju u periodu najvećeg priliva turista

- Mirniji i organizovaniji početak odmora

EES se formalno pokreće 10. aprila, ali će u praksi biti fleksibilno primenjivan ili suspendovan najmanje do kraja leta, kako bi se izbegao haos na granicama.

Oglasila se i Nacionalna asocijacija turističkih agencija Juta.

- Evropska unija predviđa fleksibilniju primenu novog digitalnog sistema ulaska i izlaska putnika (EES) nakon što njegovo postepeno uvođenje bude završeno 10. aprila 2026. godine. Prema navodima zvaničnika Evropske komisije, EU bi mogla omogućiti državama članicama da privremeno delimično obustave ili pauziraju rad EES-a tamo gde je to potrebno tokom intenzivne letnje sezone, kako bi se izbegle velike gužve i potencijalni saobraćajni problemi na granicama - navodi Juta.

Ovakav pristup znači da iako EES treba da se implementira u potpunosti do 10. aprila, zemlje članice imaju pravno predviđene mogućnosti da smanje obim primene sistema u određenim situacijama, posebno ako bi puna primena dovela do problema sa protočnošću granica.

- Za putnike iz zemalja koje ne pripadaju EU ili Šengen zoni to praktično znači da bi i tokom perioda april-septembar 2026. godine mogli i dalje povremeno dobijati pečate u pasošima i da bi u nekim situacijama EES mogao biti privremeno suspendovan ili delimično primenjivan ako granice nisu u potpunosti spremne za njegovu aktivnu upotrebu.

Kurir/ Nikana.gr