Sve češće svedočimo i slučajevima gomilanja smeća u stanovima, što utiče na celu zgradu.

Gde prestaje strpljenje, a gde počinju nadležnosti i konkretni mehanizmi reagovanja, za Kurir televiziju, govorio je dr Vujadin Masnikosa, zamenik predsednika Komore javnih izvršitelja Srbije.

- Imamo veliki broj vikend-naselja, kao i naselja poput Kaluđerice u Beogradu, gde su prolazi često neregulisani. Mnoge ulice nisu javne saobraćajnice, već privatne parcele. Ljudi često odlaze iz grada u potrazi za mirom , a potom se suočavaju sa problemom da im komšija ogradi put, pa, uprkos želji za mirnim životom, ne mogu da priđu svojoj vikendici ili domu. U takvim slučajevima, građani su primorani da vode dugotrajne sudske postupke - kaže Vujadin i dodaje: Problemi u stambenim zgradama

- Sama sudska zaštita u ovom slučaju trajala je tri godine, ali ono što je ključno jeste da se, nakon dobijanja presude, ona mora i sprovesti. Suština je u tome da se u praksi omogući prolaz. Međutim, u ovakvim postupcima često se susrećemo sa ljudima koji imaju određene psihološke probleme i koji nisu u stanju da racionalno postupaju.

dr Vujadin Masnikosa, zamenik predsednika Komore javnih izvršitelja Srbije Foto: Kurir Televizija

Dodao je da je uloga javnog izvršitelja jako važna jer se odluke suda često mogu sprovesti isključivo uz primenu prinude.

- Ta lica najčešće postupaju tek kada dođe do prinudnog izvršenja. Tako je i u slučajevima gomilanja smeća u zgradama. Neretko se dešava da, kada javni izvršitelj sprovede prodaju stana, svi stanari budu zadovoljni jer se konačno iselila osoba koja je stvarala problem. Iako to nije uska nadležnost javnih izvršitelja, problem se na taj način posredno rešava - objasnio je Vujadin.

Prednosti zemlje Beneluksa i Francuske

- Takođe, u državama koje su urbanistički ranije razvijene od Srbije, postoji mogućnost da građanin odmah zatraži konstataciju činjenica u trenutku kada problem nastane. Kod nas građani moraju da prođu kroz dugotrajan sudski postupak, a javni izvršitelj se uključuje tek u završnoj fazi.

Pravni koraci do izvršnog epiloga

- Trenutno je taj postupak u Srbiji prilično složen i komplikovan. Na primer, u Rumuniji bi građanin jednostavno pozvao javnog izvršitelja. Izvršitelj bi izašao na teren, sačinio zapisnik i konstatovao činjenično stanje, a taj zapisnik bi imao snagu javne isprave. Sud bi zatim, na jednom ili dva ročišta, doneo presudu i uredio odnose - kaže Vujadin i dodaje:

Sagledavajući ceo postupak, Vujadin je uporedio kako funkcioniše rešavanje problema u Rumuniji i u Srbiji.

Foto: Shutterstock

- Kod nas, međutim, građanin, odnosno stambena zajednica, mora da podnese tužbu. Naš pravni sistem ovakve situacije posmatra kao pitanje privatnopravnih odnosa. Policija reaguje isključivo u slučaju narušavanja javnog reda i mira ili fizičkog nasilja. Često dolazi i do fizičkih sukoba, kada policija mora da interveniše, ali bi sam postupak konstatacije činjenica, kakav postoji u uporednom pravu, imao snažan preventivni efekat.

Uloga izvršitelja

Dodao je da je policija zajedno sa javnim izvršiteljem izašla na teren, stan je obijen, a vodoinstalateri su izvršili neophodne radove. Sve troškove postupka unapred je snosio komšija koji je bio najugroženiji - uključujući sudske troškove, vodoinstalatera i javnog izvršitelja.

- Lično sam postupao u slučaju gde se radilo se o čoveku kome je pukla vodovodna cev u stanu, a on je odbijao da je popravi. Najveću štetu trpeo je komšija koji živi ispod. Doneta je sudska presuda, a u postupku izvršenja morale su da se primene prinudne mere uz asistenciju policije.

Kad komšija postane problem - šta može javni izvršitelj? Izvor: Kurir televizija

