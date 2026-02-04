Slušaj vest

Sinhronizovana verzija u 2D i 3D formatu | Svečana premijera 8. februara u Beogradu

Dugometražni animirani film GOAT: Ukus Pobede, topla i zabavna sportska avantura za celu porodicu, stiže u bioskope 12. februara, sinhronizovan na srpski jezik, u 2D i 3D formatu. Film donosi inspirativnu priču o Vil Harisu, malom ali upornom jarcu koji sanja o uspehu u profesionalnom sportu u kom dominiraju najveći i najjači. Kada dobije priliku da zaigra u profesionalnoj ligi, Vil mora da dokaže da “veličina” nije presudna, već da su: srce, hrabrost i timski duh ono što zaista pravi razliku.

Sinhronizacija okuplja remoniranu glumačku postavu, a glasove likovima pozajmili su: Vukašin Jovanović, Đurđina Radić-Djix, Srđan Timarov, Branislav Platiša, Nataša Marković, Jovana Ivanović – Ančićka, Vladimir Petrović, Marko Kon, Miloš Vlalukin, Predrag Popović – Pop, Milan Kalinić, Kristina Jovanović – Kika, Đorđe Ćulafić – Džordži, Sava Petrović, Nikola Jelkić – Mikri, Tea Puharić i Vida Petrović.

Svečana premijera filma GOAT: Ukus Pobede održaće se 8. februara u 11.00 časova u Cinestar bioskopu (Ada Mall), u bioskopskoj sali 7. Premijera će okupiti glumce sinhronizacije, zvanice i predstavnike medija, a film će tom prilikom biti prikazan u posebnom, premium formatu. Publika će uživati u osveženju partnera filma, Cedevite, i specijalnim poklonima koje je za prisutne pripremio Mercedes-Benz.

Postoji mesto za one koji sanjaju

U okviru saradnje pod sloganom „Postoji mesto za one koji sanjaju“, u filmu su kroz upečatljiv product placement prisutna tri Mercedes-Benz vozila: potpuno novi CLA, novi električni GLC i Sprinter. Partnerstvo je dodatno prošireno posebnom marketinškom kampanjom, uključujući 30-sekundni reklamni spot koji povezuje filmsku maštu i stvarni svet.

Film GOAT: Ukus Pobede nosi univerzalnu poruku o veri u sopstvene snove i potencijal, a prisustvo Mercedes-Benz vozila u filmu simbolizuje pouzdanu, sigurnu i inovativnu mobilnost. Saradnja dodatno dobija na značaju jer su novi modeli CLA i GLC deo najvećeg programa lansiranja proizvoda u istoriji brenda Mercedes-Benz.

Snažne poruke o samopouzdanju, prihvatanju različitosti i veri u svoje snove, upakovane u dinamičnu animaciju, humor i uzbudljive sportske scene, koje ovaj naslov nudi, čine ga sjajnim izborom za celu porodicu!

GOAT: Ukus Pobede, nakon svečane premijere, stiže u redovnu bioskopsku distribuciju širom Srbije od 12. februara.

