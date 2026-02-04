Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije na svom zvaničnom Instagram profilu oglasilo se povodom raspisanog konkursa za vatrogasce-spasioce.

Kako se navodi u njihovoj objavi sa video-snimkom može se videti da su u potrazi za 300 novih članova koji će ponosno nositi titulu vatrogasca-spasioca i pomagati ljudima u nevolji. 

- Kad se oglasi sirena - nema nazad. Hrabrost postaje izbor. Spasen život - smisao. Konkurs za prijem 300 vatrogasaca-spasilaca - navodi se u prvom delu objave ,a konkurs traje do 25. februara 2026. godine. 

- Ako si spreman da uđeš tamo gde drugi moraju da stanu - prijavi se!

www.mup.gov.rs
www.copo.edu.rs

