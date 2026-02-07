Slušaj vest

Najduži mesec u godini je konačno iza nas. Januar je poznat po tome što nemilosrdno prazni novčanike zbog računa, praznika i raznih neplaniranih troškova, ali su zato februar pa i naredni meseci idealni za početak štednje za letovanje. Vremena ima dovoljno da se novac odvaja postepeno, bez velikog udara na kućni budžet.

Stručnjaci savetuju građane da pre same štednje naprave plan - destinacija na koju se ide, koliko dana se ostaje i koji su prioriteti (more, sadržaji za decu, mir ili luksuz), jer je tako lakše kontrolisati troškove. Najskuplja putovanja su ona koja se organizuju u poslednjem trenutku.

Kako stvarno uštedeti Odvajajte novac čim legne plata. Čak i 5-10 odsto mesečnih prihoda, ako se redovno odvaja, do leta može da napravi ozbiljnu razliku.

Rezervišite ranije. Rani buking za apartmane i hotele često donosi popuste od 10 do 30 odsto.

Birajte apartmane umesto hotela. Osim niže cene smeštaja, dodatna ušteda je u pripremi obroka.

Putujte van špica sezone. Jun i septembar su znatno povoljniji od jula i avgusta, a vreme je često jednako lepo.

Smanjite "sitne" troškove. Kafe za poneti, dostave hrane i impulzivne kupovine mogu se privremeno svesti na minimum jer se taj novac brzo pretvara u fond za more.

Pratite akcije i popuste. I prevoz, i smeštaj, pa čak i turističke atrakcije često imaju sezonske akcije.

Grčka i dalje ima povoljne destinacije za letnji odmor Foto: Shutterstock

Koliko novca je realno potrebno za četvoročlanu porodicu?

Koliko je zaista novca potrebno za jedno letovanje za recimo, četvoročlanu porodicu, zavisi pre svega od destinacije i trajanja odmora. Okvirne procene su da je od sedam do 10 dana odmora na moru potrebno:

Apartmanski smeštaj Smeštaj - 700-1.200

Prevoz i gorivo/karte - 300-500

Hrana i ostali troškovi - 400-600

Ukupno - približno - 1.400-2.300

Troškovi za letovanje iz godine u godinu sve veći Foto: Shutterstock

Hotelski smeštaj (3, 4 zvezdice) Smeštaj s polupansionom ili "olinkluziv" uslugom - 1.800-3.000

Prevoz i dodatni troškovi - 300-600

Ukupno - približno 2.100-3.600

Iznosi su u evrima

Štednja za letovanje ne mora da znači odricanje od svega što volite. Uz malo discipline, dobar plan i početak letnji odmor može da se dočeka bez minusa na računu i sa mnogo više iščekivanja i uživanja.