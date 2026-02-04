Slušaj vest

Turistička organizacija Srbije i Nacionalna turistička organizacija Slovačke (Slovakia Travel) potpisale su Memorandum o saradnji, čime je dodatno učvršćeno partnerstvo dve zemlje u oblasti turizma i međunarodne promocije, kao i saradnja u kontekstu priprema za Međunarodnu specijalizovanu izložbu "EKSPO 2027" čiji će Beograd biti domaćin od 15. maja do 15. avgusta naredne godine.

Potpisivanje Memoranduma predstavlja rezultat razgovora održanih početkom novembra 2025, kada je Turistička organizacija Srbije, na čelu sa direktorkom Marijom Labović, ugostila visoku delegaciju Slovačke, predvođenu direktorom nacionalne turističke organizacije Slovačke Matejom Feketom, komesarom za "EKSPO 2027" Lukašem Parizekom i ambasadorom te zemlje u Srbiji Mihalom Pavukom.

Memoranudum je rezultat razgovora održanih početkom novembra. Foto: Tos

Slovačka je, inače, prva zemlja koja je zvanično potpisala učešće na "EKSPO 2027", čime je poslala snažnu poruku podrške Srbiji kao domaćinu ovog globalnog događaja.

Memorandumom su definisani konkretni oblici buduće saradnje, uključujući zajedničke promotivne ture, marketinške i medijske kampanje,kao i koordinisane nastupe na međunarodnim turističkim tržištima, posebno na udaljenim tržištima kao što su Narodna Republika Kina i Sjedinjene Američke Države.

Poseban akcenat stavljen je na Dunav kao prirodnu vezu Srbije i Slovačke i osnovu za razvoj zajedničkih turističkih proizvoda.

Saradnja će biti dodatno intenzivirana tokom 2026, uoči održavanja "EKSPA" Foto: Tos

Saradnja će biti dodatno intenzivirana tokom 2026, uoči održavanja "EKSPA", kroz zajedničke promotivne događaje u Srbiji i Slovačkoj, studijska putovanja, medijske aktivnosti i međunarodne nastupe.

Međunarodna specijalizovana izložba "EKSPO 2027", da podsetimo, biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027, pod temom "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve".