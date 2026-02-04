Rak je među vodećim uzrocima smrti kod žena, a rano otkrivanje i pravovremeno lečenje ključni su za uspešan ishod.

Povodom 4. februara, Svetskog dana borbe protiv raka, u trenutku kada se Srbija suočava sa alarmantnim porastom broja obolelih od malignih bolesti, Preventivni centar Doma zdravlja Kragujevac organizuje interaktivnu tribinu pod nazivom "Značaj ranog otkrivanja karcinoma u epidemiji ove bolesti".

Tribina će biti održana u petak, 6. februara, u Biblioteci "Vuk Karadžić" u Kragujevcu, sa početkom u 19 časova.

Ova tribina okuplja vodeće medicinske stručnjake koji sa prve linije borbe protiv raka donose činjenice, iskustva i jasne poruke javnosti. O jednoj od najvažnijih zdravstvenih tema današnjice govoriće:

• prim. dr Slavica Lončar, zamenica direktorke Doma zdravlja Kragujevac

• dr Ana Ranković, specijalista radiologije Kliničkog centra Kragujevac

• dr Jelena Petrović, specijalista endokrinologije

DZ Kragujevac organizuje tribinu pod nazivom "Značaj ranog otkrivanja karcinoma u epidemiji ove bolesti".

Reč je o doktorkama koje građani ne prepoznaju samo po titulama, već po godinama istrajnog i posvećenog rada, borbi za svakog pacijenta i hrabrosti da o raku govore otvoreno, jasno i bez ulepšavanja.

Nakon uvodnih izlaganja, tribina će prerasti u direktan razgovor sa građanima - kroz pitanja, konkretne savete i jasne smernice za prevenciju, rano otkrivanje bolesti, ali i dalje korake nakon postavljanja dijagnoze.

Karcinom ne bira godine ni pol, a pravovremena reakcija često znači razliku između života i smrti.