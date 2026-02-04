Slušaj vest

Postoje priče koje vreme ne može da izbriše, i dugovi koji se ne vraćaju novcem, već sećanjem.

U selu Židilje, u opštini Despotovac jedna stara zgrada decenijama prkosi zaboravu.

To nije obična građevina - to je zadužbina braće Jovanović - Resavac, ljudi koji su pre jednog veka bili sinonim za moć i uspeh, a koji su svojoj rodnoj grudi podarili ono najvrednije - svetlost znanja.

Danas, skoro vek kasnije, meštani ovog kraja pokrenuli su nesvakidašnju potragu. Ne traže blago, niti izgubljene tapije - traže ljude u čijim venama teče krv njihovih najvećih dobrotvora.

Moćni ljudi i čuvari sela

Braća Jovanović Resavac su bili predratni bankari i trgovci. Foto: Fejsbuk Printscreen

- Tražim potomke braće Jovanović - Resavac - Radisava, Stevana i Aleksandra. Resavci su bili predratni bankari i trgovci. Vlasnici Trgovinske banke, osiguravajućeg društva Šumadija, akcionari u fabrici Rogožarski, izvoznici koze... Sve u svemu jako sposobni i moćni ljudi s prve polovine dvadesetog veka - napisao je jedan Aleksandar na Fejsbuku zamolivši pomoć da se nađu njihovi potomci.

Jovanovići su 1927. podigli školu u čast svojim roditeljima. Foto: Fejsbuk Printscreen

- Jovanovići su rođeni u selu Židilje (opstina Despotovac, gornja Resava), odakle sam i ja, a gde su 1927. godine podigli školu u čast svojim roditeljima, a za školovanje seoske dece. Škola je radila skoro 60 godina, kroz nju je prošlo na hiljade đaka. Sledeće godine se navršava 100 godine od podizanja škole, pa iz tog razloga, mi meštani, želimo na neki način da im se odužimo, ali sve bi imalo više smisla ako bi našli njihove potomke - dodao je on.

Židilje ne zaboravlja

Braća Jovanović Resavac bili su uspešni i bogati ljudi, ali su bili i dobrotvori. Foto: Fejsbuk Printscreen

- Takođe su dobrodošle bilo kakve informacije o braći - grobna mesta, fotografije i slično. Stevan je preminuo 1935, Aleksandar 1940, a Radisav 1941. godine. Iz nekih novinskih tekstova sam zaključio da su bili u prijateljskim odnosima sa Milošem Savčićem, Ignjatom Bajlonijem i drugim moćnim ljudima iz tog vremena, pa sam siguran da negde ima zajedničkih fotografija. Jedan od daljih rođaka je i Arsenije Arsa Jovanović, reditelj, pisac i kompozitor koji je nažalost preminuo prošle godine. Vile Radisava i Stevana u centru Beogradu su danas pod zaštitom države - napisao je on.