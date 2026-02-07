Slušaj vest

Kao najmlađi na setu kultnog filma "Ko to tamo peva", Nenad Kostić, danas pedesetčetvorogodišnjak kaže da tada nije bio ni svestan u čemu je učestvovao, niti su njegovi vršnjaci znali šta je film i kako se pravi.

Nenad je danas vozač GSP-a, vozi na liniji 17, a iako ga njegovi putnici ne prepoznaju, kažu da ga svi pamte.

Nenad Kostić, glumio je u Ko to tamo peva , danas vozi u GSP-u Foto: Screenshot

- Prvi novac otišao je mami i tati. Počeli su kući da grade, pa su iskoristili za to. Prva premijera je bila u bioskopu Kozara, a ja sam ulaznice dao razrednom starešini i nastavnicima koji su mi predavali - rekao je Nenad Kostić.

Debitantski film kasnije slavnog reditelja, mali budžet, malo dana za snimanje, teško je bilo dobiti sve glumce. A posle ogroman uspeh, silne nagrade, takva i zarada.

Nenad Kostić kaže da kasnije nije razmišljao o filmu, glumi, niti ga je iko nagovarao da je upiše. Ipak, obišao je zemlju, a i koristio je svoju ulogu.

Ko to tamo peva Foto: Screenshot

Film "Ko to tamo peva" je postao legenda, uvek rado i iznova gledan i posle više od četiri decenije seća se svih detalja. Suze u jednom kadru nisu nikako htele da krenu a morale su.

- Šijan je rekao Bati da mi udari dva šamara da bih zaplakao, tako je i bilo. Pa sam pobegao sa snimanja - rekao je Kostić.

Jedva su ga našli i vratili da završi snimanje zahvaljujući i najvećoj bombonjeri koju je dobio od kolege. I danas gleda film, deca i rodbina još češće i nesrećan je što je na premijeri posle digitalne obrade i glumačka i producentska ekipa bila desetkovana. Takvi glumci se, kaže, ne rađaju. A radio je sa njima, dovoljno za bogat život.

Kurir.rs/RTS