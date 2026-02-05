Slušaj vest

Puna primena novog sistema EES na graničnim prelazima ka zemljama EU, planirana od 10. aprila, može biti privremeno odložena ili delimično suspendovana tokom letnje sezone kako bi se smanjilo čekanje.

Nova pravila su počela da važe od 12. oktobra 2025. i sukcesivno se uvode, u prvi mah bilo je to po dva sata dva puta dnevno, a podrazumevaju evidentiranje biometrijskih podataka, odnosno otiske četiri prsta, fotografiju lica, skeniranje pasoša, datum i mesto ulaska i izlaska, i naredne tri godine od prvog prolaska neće biti potrebe za kompletnom procedurom.

Markus Lamert, portparol Evropske komisije za unutrašnje poslove, rekao je da "nisu najavljena nova produženja postepenog uvođenja".

- Postepeno uvođenje sistema za ulazak/izlazak (EES) završiće se 9. aprila. Međutim, uredba o EES već predviđa određene fleksibilnosti za države članice za period nakon završetka uvođenja u aprilu ove godine - dodao je Lamert.

Sistema za ulazak/izlazak (EES) Foto: Marko Karović

Evropska komisija je saopštila da države članice mogu "delimično obustaviti" sistem ulaska/izlaska tokom letnjih špiceva putovanja.

- Države članice imaju fleksibilnost 90 dana, uz mogućnost produženja za dodatnih 60 dana - praktično pokrivajući celu sezonu. To znači da će se na mnogim granicama koristiti klasična pasoška kontrola s ručnim pečatom umesto obavezne biometrijske registracije - navodi Nikana.gr.

Uvođenje EES na nekim aerodromima produžilo je granične procedure i do 70%, te su tokom špica putnici čekali i do tri sata, a pojedini su propuštali letove.

- Za putnike iz zemalja koje ne pripadaju EU ili Šengen zoni to praktično znači da bi i tokom perioda april-septembar 2026. godine mogli i dalje povremeno dobijati pečate u pasošima i da bi u nekim situacijama EES mogao biti privremeno suspendovan ili delimično primenjivan ako granice nisu u potpunosti spremne za njegovu aktivnu upotrebu - navodi Nacionalna asocijacija turističkih agencija Juta.

Nakon potpunog uspostavljanja EES na svim graničnim prelazima, sledi implementacija ETIAS sistema, koji će podrazumevati izdavanje putne dozvole obavezne za ulazak u zemlje Evropske unije, a koja će koštati 20 evra i važiće tri godine.