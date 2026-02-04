Slušaj vest

Otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Aleksandar Titolo posetio je nedavno Coca-Cola sistem u Beogradu i izrazio očekivanje da će, kako je rekao, u novoj eri američko-srpskih odnosa biti povećana privredna saradnja između SAD i Srbije.

Titolo je nakon razgovora sa predstavnicima kompanije rekao da je Coca-Cola primer izvanredne američke kompanije u Srbiji.

- Veoma sam srećan što sam ovde danas u poseti kompaniji Coca-Cola, koja postoji više od dve decenije i ima značajne investicije u Srbiji - dodao je on.

Naglasio je i da Coca-Cola i Bambi direktno zapošljavaju više od 1.700 ljudi, a lokalnoj zajednici doprinose i na mnogo drugih načina.

- Mislim da je Coca-Cola sjajan primer kako dobro poslovanje može biti korisno i za Srbiju i za Ameriku. Takođe, kao što vam je poznato, Coca-Cola je član Američke privredne komore u Srbiji, takozvani AmĆam sa kojim imamo izuzetno dobru saradnju - dodao je on.

Najavio je i da će ove godine Ambasada SAD uz podršku Američko-srpske privredne komore pokrenuti projekat kojim se obeležava 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, koji će početi 5. februara u Kragujevcu.

- Takođe projekat će obuhvatiti i predavanja u Beogradu, koja će održati istaknuti američki istoričar i predavač profesor Akram Elias, namenjena alumnistima programa "AmCamps". Reč je o mentorskim programima koji podržavaju profesionalni razvoj mladih menadžera i studenata, koji će postati budući lideri poslovne zajednice ovde u Srbiji - dodao je Titolo.

Kako je rekao, program će se realizovati i u Subotici i Nišu.

Tokom posete, u godini u kojoj Sjedinjene Američke Države obeležavaju 250 godina nezavisnosti, istaknut je kontinuitet i kvalitet ekonomskih odnosa između SAD i Srbije, kao i doprinos američkih kompanija razvoju lokalne privrede i zapošljavanju u Srbiji.

Ambasada SAD u Srbiji se takođe oglasila na Instagramu.

- Povodom obeležavanja 250 godina nezavisnosti SAD #Freedom250, svakog meseca tokom 2026. godine delićemo inspirativne priče o američkim kompanijama koje posluju u Srbiji i koje pomeraju granice uspeha, inovacija i odgovornog poslovanja – #AmeričkiBiznisNaDelu. Nedavno smo posetili @mi_smo_cocacolahbcsrbija - punionicu u Zemunu i iz prve ruke sagledali proizvodnju nekih od svetski najpoznatijih brendova pića - napisali su oni i dodali: