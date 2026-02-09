Slušaj vest

U poslednje vreme u domaćim marketima radnici svakodnevno uočavaju sve više krađa, zbog čega su primorani da pojačaju mere zaštite artikala.

Zujalice, male, bele ili velike, crne se postavljaju na razne proizvode, od hrane do kozmetike sa ciljem da se smanji gubitak, ali i da kupci budu svesni da su određeni proizvodi pod "posebnom zaštitom".

Osim zujalica potrošači u velikim trgovinskim lancima uočavaju i plastične kutije u kojima su određeni artikli "pod ključem". Kupci su na Novom Beogradu u jednom marketu primetili da je maslac zaključan u providne kutije.

Mnogi ovim prizorima često bivaju iznenađeni i zgroženi te pitaju zaposlene zbog čega je neophodno zaključavati proizvode.

Zaposleni uglavom objašnjavaju da su primetili da se određeni artikal više krade te su bili primorani da primene novu meru kako bi stali na put lopovima. Ukoliko kupac želi da kupi zaštićeni artikal mora da pozove radnicu ili da ga odnese do kase. Slično kao i sa kupovinom skupocenih pića i vina u određenim trgovinama.

Maslac u kutijama pod ključem u marketu Foto: Redit Printscreen

Sve veća lista artikala koji se kradu

Marko Dragić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije za Kurir je ranije objasnio da veliki trgovinski lanci na ovaj način obezbeđuju stvari koje se kradu.

- Ranije su se krale skupocene kreme da bi se preprodavale, danas ljudi kradu čak i puter. Lista proizvoda koji se kradu u marketima je drugačija od one liste pre 10 godina, i ona će se menjati i ubuduće. Kako trgovci primete da se nešto više krade, oni to i obezbede. Kada potrošač nešto ukrade, postupak može da pokrene samo trgovac. Ako je iznos veći od 5.000 dinara može da podnese krivičnu prijavu i prijavi to policiji. Ukoliko je iznos manji onda može da se pozove policija ako je to primetio neko od zaposlenih.