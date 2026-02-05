Slušaj vest

Jovana Veljković (29) iz Vlasotinca od ranog detinjstva se leči od nasledne bolesti odlaganja masti. 2022. godine ustanovljena joj je dijagnoza ciroze jetre, dok je godinu dana kasnije stavljena na listu za transplantaciju, ali s obzirom da još uvek nije kontaktirana, vremena za čekanje nema jer je došlo do pogoršanja njenog zdravstvenog stanja.

Humanitarna fondacija Budi human - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Jovanu.

Kako bi Jovana nastavila sa uobičajenim životom i ozdravila potrebno je da što pre ode na transplantaciju jetre na klinici u inostranstvu, a s obzirom da su troškovi lečenja visoki, potrebna joj je pomoć svih ljudi dobre volje u vidu donacija.

- Sredstva su potrebna za transplantaciju jetre, lekove, medicinski potrošni materijal, specijalističke preglede, rehabilitacije, troškove prevoda medicinske dokumentacije, putne troškove I troškove smeštaja u toku lečenja - navodi se na sajtu fondacije "Budi human".