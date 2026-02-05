Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Klimenta Ankirskog.

Sveštenomučenik Kliment, episkop ankirski Rođen 258. godine, u gradu Ankiri od oca neznabošca i majke hrišćanke. Njegova blagočestiva majka Efrosinija proreče svome sinu mučeničku smrt i ostavi ovaj svet kada Klimentu beše 12 godina. Njena drugarica Sofija uzme Klimenta u svoju kuću kao sina, i pomože njegovo vaspitavanje u hrišćanskom duhu. Toliko beše Kliment pročuven zbog svog dobrodeteljnog života da bi izabran za episkopa ankirskog u 20. godini. U mladim godinama on je stekao starčesku mudrost, i velikom uzdržljivošću ukrotio i pobedio svoje telo. Hranio se samo hlebom i zeljem, i ništa nije jeo zaklano i krvno.

U vreme Dioklecijana bi mučen tako strašno „kako nikad niko od postanja sveta“. Proveo je 28 godina na mukama i po tamnicama i 11 raznih mučitelja ga je mučilo. Dok su ga jednom udarali po licu, pljuvali i lomili zube, on doviknu mučitelju Domentijanu:

"Počast mi činiš, o Domentijane, a ne mučiš me, jer i Gospodu mojemu Isusu Hristu usta bejahu tako bijena i obrazi šamarani, pa, gle, i ja nedostojni sada se toga udostojih!"

Kada bi doveden pred cara Dioklecijana u Rim, car postavi na jednu stranu razna oruđa za mučenje a na drugu darove, odlikovanja, odela, novce - sve što car može darivati, pa onda reče Klimentu da bira. Mučenik Hristov s prezrenjem pogleda na sva blaga careva, pa izabra oruđa za mučenje. I bi mučen neiskazano: komad po komad mesa otkidan mu je s tela, tako da su se kosti belele ispod mesa. Najzad bi posečen od vojnika, 312. godine u crkvi u Ankiri, kada kao arhijerej služaše službu Božju. Čudesa svetog Klimenta su bezbrojna.

Zato što je veliki deo svog mučeničkog života proveo u zatvoru i mučenju, u nekim krajevima Srbije veruje se da na današnji praznik niko ne bi trebalo da dira noževe i ostale oštre predmete kako ne bi "povređivao" rane Svetog Klimenta. Takođe, iako danas nije crveno slovo, trebalo bi izbegavati težak, fizički rad i sređivanje doma već dan provesti sa porodicom i prijateljima i na ovaj način proslaviti uspomenu na život i velika dela Sveštenomučenika Klimenta.

Beseda na današnji dan govori o angelskom stanju svetitelja:

"A koji se udostoje dobiti onaj svet, više ne mogu umreti, jer su kao anđeli.

Tako govori onaj koji zna i koji ga je video. Šta ima da sumnjamo više braćo?

Ovo svedočanstvo je jasno kao letnje popodne i dragocenije od svih blaga na ovom svetu, a to je svedočanstvo da oni koji se udostoje onoga sveta i vaskrsenja više ne mogu umreti, već su besmrtni kao i Anđeli Božiji".