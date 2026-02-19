Slušaj vest

Zakonom je jasno definisano da je abortus dozvoljen. Zašto onda toliko podela u društvu?

O abortusu se samo šapuće, niko to sa ponosom ne ističe, krije se čak i od najbliže okoline. Pravo na život ili pravo na papiru? Gde prestaje sloboda pojedinca, a gde počinje odgovornost društva? Zakon kaže jedno, savest drugo. I jedni i drugi su u pravu.

Gosti emisije "Puls Srbije" koji su diskutovali o ovoj temi bili su Vanja Milošević, ginekolog i Marija Milenković, psihoterapeut.

Milošević je komentarisao šta se definiše kao početak života i da li je u redu abortirati ili ne:

- Jedan život počinje onog trenutka kada jedan spermatozoid od nekoliko milijardi prepozna jednu jajnu ćeliju, koja u toku jednog ciklusa bude zrela i to je početak i kraj svake priče. Sve ostalo se ostavlja na volju ljudima kojima se to dešava - smatra doktor Milošević i dodaje:

- Ja sam za da svaka žena odluči šta će sa svojom trudnoćom, a da mi svi tu budemo vetar u leđa onim ženama koje se odluče, ohrabre za radjanje i za neki novi život, uprkos svemu što se dešava. Nikada za svojih 33 godine prakse nisam sreo ženu koja se pokajala što je rodila dete, ali znam mnoge koje su se pokajale što nisu.

Vanja Milošević ginekolog Foto: Kurir Televizija

Danas žena ima potrebu za slobodom izbora. Da li abortus treba da bude samo odluka žene da radi šta hoće sa svojim telom ili se tu ipak malo pita i muškarac koji je biološki otac, ako već ne možemo da pitamo dete da li želi da se rodi ili ne?

Milenković ističe da danas imamo jednu eru prekretnice u statusu žene u društvu i da su na mlade devojke mnogo uticale njihove majke, koje su bile nezadovoljne svojim položajem u društvu i čija uloga je bila ta da samo rađaju. Socijalna komponenta tih žena, obrazovna, ljudska je bila skrajnuta. I upravo to je dovelo do toga da današnje mlade devojke i žene odlažu svoju prvu trudnoću.

- Mi danas imamo krizu braka, imamo krizu partnerstva, pa tek onda dolazimo do trudnoće kao krune ljubavi. Mi moramo da se vratimo na početak, dakle zašto smo u krizi partnerstvom zašto su uloge transformisane, zašto je porodica degradirana - smatra Milenković

Na pitanje ima li prostora za izuzetke u ekstremnim situacijama kao što su silovanja ili ugroženosti života majke ona ističe da je psihološki status žene je vrlo važan momenat.

- Kako je došlo do začeća, kakvo je to partnerstvo. Veoma često se dešava, ja sam to imala u svojoj praksi, da su to žene koje su u svojoj porodici trpele nasilje i da je zapravo ta trudnoća posledica nasilnog čina.

Marija Milenković psihoterapeut Foto: Kurir Televizija

Šta je rešenje problema

- Hajde da se vratimo na uzroke, a ne na posledice. Mi stalno u životu pričamo o posledicama. Mi moramo te mlade ljude da informišemo kako da se zaštite. Prevencija je suština - smatra Milošević.

On dodaje da je poštenije da mlade devojke i muškarci koriste zaštitu da ne dođu u situaciju da bi abortus bio najčešća kontracepcija. U osnovnim i srednjim školama mora se pričati o reproduktivnom zdravlju, te mlade ljude treba osvestiti i reći im šta sve da urade da ne dođu u tu situaciju, ali ako već dođu onda moraju biti svesni na kakve sve komplikacije mogu da naiđu.

OVO JE NAJČEŠĆI RAZLOG ABORTUSA U SRBIJI! Izvor: Kurir televizija

