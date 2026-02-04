Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je Gala večeri Prolećnog festivala koji je organizovala medijska kuća CCTV u Kineskom kulturnom centru i, uz čestitke kineskom narodu povodom Nove godine, istakao višedecenijsku dobru saradnju, kao i nadu da će se ona nastaviti i produbiti.

- U ime Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i svoje ime, Vašoj Ekselenciji ambasadoru Li Mingu i bratskom kineskom narodu, želim da od srca čestitam predstojeću Novu godinu Vatrenog konja, uz iskrene želje da u blagostanju uživate u plodovima napretka postignutog pod rukovodstvom predsednika Si Đinpinga. Posebno bih pozdravio mog kolegu, državnog savetnika i ministra javne bezbednosti Vang Sjaohonga, kao i da uputim novogodišnje čestitke njemu lično i svim policijskim službenicima Narodne Republike Kine - poručio je ministar Dačić.

On je istakao da je Narodna Republika Kina pravi prijatelj Srbije, sa kojim više od tri decenije, kako je rekao, gradimo odnose uzajamnog poverenja na svim nivoima kroz susrete najviših lidera i privrednika, zbog čega je uzajamno prijateljstvo istinski čelično.

- Uveren sam da je ovo godina u kojoj će Kina ulaganjem u razvoj savremenih tehnologija i inovacija osigurati svoju poziciju globalnog lidera, čime će kineski narod i dalje uživati u svojoj sreći i blagostanju. U vremenima globalnih preokreta, previranja i nemira siguran sam da će Narodna Republika Kina, kao i Republika Srbija, nastaviti da vodi dostojanstvenu, doslednu i miroljubivu politiku zasnovanu na međunarodnom pravu i zajednici zajedničke budućnosti čovečanstva - naglasio je ministar Dačić.

Ukazao je na nove vidove saradnje koji se, nakon više decenija, otvaraju pojavom novih tehnologija i potreba.

- Poslednjih 70 godina naše zemlje i naši narodi su udružili snage da bi izgradili bolji život za sve nas, a sada, na pragu godine Vatrenog konja imamo priliku da otvorimo nove horizonte i razvijamo saradnju ne samo u oblasti infrastrukture, energetike, automobilske i metalurške industrije, već i u oblasti robotike i posebno javne bezbednosti — što je od velikog značaja za razvoj naših daljih odnosa. Neka tokom cele godine vladaju sreća i harmonija u svakom vašem domu, sa iskrenim željama da godina Vatrenog Konja ostane upamćena kao godina u kojoj će Kina ostvariti lidersku poziciju u svim oblastima - poručio je ministar Dačić.

- Želim posebno da dodam da odnosi između Narodne Republike Kine i Republike Srbije nisu uvek bili ovako prisni. Moram to da kažem, da posle 5. oktobra 2000. godine na Kinu se nije gledalo prijateljski u našoj zemlji - rekao je Dačić.

On je istakao da su prijateljski odnosi izgrađeni u poslednjih petnaestak godina na čemu posebno priznanje treba odati predsedniku Si Đinpingu, tadašnjem predsedniku Tomislavu Nikoliću, a posebno sadašnjem predsedniku Aleksandru Vučiću.

- Izgradili smo odnose međusobnog poverenja, međusobne podrške, koji se temelje ne samo na principima zajedničkih deklaracija, nego i na konkretnim primerima saradnje. To je ne samo ekonomska saradnja koja je teoretska koja se zasniva na nekim teoretskim principima, nego i ona koja zaista postoji i čije rezultate možete da vidite i svakoga dana, bilo da je reč o proizvodnji u oblasti energetike, čelične industrije, infrastrukture, a nadam se naravno da će tu biti i nekih drugih sektora - rekao je ministar Dačić.