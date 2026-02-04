Slušaj vest

Automobili su sve poželjnija meta kriminalaca, a lopovi danas ne biraju metod i sredstva da vam provale i odvezu automobil — te su se sad dosetili lukavog načina kako da to ostvare.

Naime, lopovi više ne koriste pajsere, odvijače ili klasičan alat kao nekada, već umesto toga se koriste neupadljivim predmetima iz svakodnevne upotrebe, kao što je na primer, verovali ili ne — jaje.

Lopovi se u velikoj meri oslanjaju na ljudske slabosti — zbunjenost, umor ili trenutnu nepažnju. Tako je nastala i takozvana metoda "jaje", relativno nov, ali vrlo podmukao trik.

Kriminalci najpre izaberu vozilo, a zatim bace jedno ili dva jajeta na šoferšajbnu. Računaju na to da će vozač instinktivno uključiti brisače, ali umesto čišćenja, jaje se razmaže po staklu i drastično smanji vidljivost.

U tom trenutku vozač je primoran da stane kako bi ručno očistio staklo i upravo tada lopovi stupaju na scenu.

Trenutak nepažnje dovoljan za krađu

Dok vozač izlazi iz automobila ili se bavi čišćenjem stakla, lopovi koriste sekunde nepažnje. U zavisnosti od situacije, mogu:

ukrasti stvari iz unutrašnjosti vozila

ili, u krajnjem slučaju, odvesti ceo automobil, ukoliko ključevi ostanu unutra ili je motor uključen

Foto: JoshBryan/Shutterstock, AI

Stručnjaci upozoravaju da se ovakve krađe najčešće dešavaju na parkiralištima, benzinskim pumpama i slabije osvetljenim ulicama.

Kako da zaštitite automobil od krađe

Iako nijedna metoda ne pruža stopostotnu zaštitu, postoje koraci koji mogu značajno smanjiti rizik i otežati posao lopovima:

Uvek zaključavajte automobil — čak i dok sipate gorivo ili ste parkirani ispred kuće

Proverite da li su svi prozori i krov zatvoreni

Kod kuće odlažite ključeve na sigurno mesto, dalje od ulaznih vrata

Koristite futrulu za ključeve sa zaštitom od bežičnog signala

Ako kupujete polovan automobil – obavezno reprogramirajte ključeve

Isključite bežične funkcije na ključu kada ga ne koristite

Vozite sa zaključanim vratima, posebno u gradskoj gužvi

Izbegavajte mračna i zabačena mesta za parkiranje – bolje je prošetati nekoliko minuta više nego rizikovati krađu

Uvek ručno proverite da li je vozilo zaključano, jer elektronski signal ključa može biti ometan

Metoda "krađe na jaje" pokazuje koliko su današnji lopovi domišljati i opasni, ali i koliko je važno da vozači ostanu oprezni.

Jedan trenutak nepažnje može biti dovoljan da ostanete bez automobila - ili barem bez vrednih stvari iz njega.