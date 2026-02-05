Društvo
OGLASIO SE AMSS: Teretna vozila na Horgošu čekaju 5 sati na izlaz, na Batrovcima 4 sata
Slušaj vest
Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, teretna vozila čekaju pet sati na izlaz na graničnom prelazu Horgoš, dok na prelazu Batrovci čekaju četiri sata.
Na Kelebiji teretna vozila čekaju tri sata na izlaz, na prelazima Šid i Bezdan dva sata, a na Sremskoj Rači sat vremena.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima.
Reaguj
Komentariši