Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, teretna vozila čekaju pet sati na izlaz na graničnom prelazu Horgoš, dok na prelazu Batrovci čekaju četiri sata.

Na Kelebiji teretna vozila čekaju tri sata na izlaz, na prelazima Šid i Bezdan dva sata, a na Sremskoj Rači sat vremena.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima.

