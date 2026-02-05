Slušaj vest

Povodom Dana biblioteke, građanima je omogućeno besplatno godišnje učlanjenje, kako u centralnoj zgradi u Sremska Mitrovica, tako i u svim seoskim ograncima. Odziv je bio izuzetno veliki, a redovi ispred pultova najbolja su potvrda da knjiga i dalje ima svoju publiku.

Knjige, kultura i istorija – već 160 godina

Biblioteka je jubilej obeležila svečanim programom i otvaranjem izložbe posvećene Gligoriju Vozareviću, ličnosti po kojoj ustanova nosi ime. Izložba, postavljena kroz 12 plakata, prati život i rad jednog od najznačajnijih srpskih knjigovesaca, izdavača i štampara 19. veka, rođenog u Ležimiru.

Poseban akcenat stavljen je na mlade i školarce, koji će tokom godine organizovano moći da posete izložbu i upoznaju se sa bogatom kulturnom istorijom svog kraja.

Foto: Kurir/D.Š.

Skoro 150.000 knjiga i savremeni servisi

Danas biblioteka raspolaže fondom od oko 150.000 bibliotečkih jedinica, koji se iz godine u godinu uvećava. Pored klasičnih knjiga, korisnicima su dostupni i savremeni servisi, digitalizovani katalozi i internet, čime se biblioteka uspešno prilagođava modernom vremenu.

Uprkos čestim tvrdnjama da se danas manje čita, podaci iz Sremske Mitrovice govore suprotno – interesovanje za knjige i dalje postoji, samo su se navike korisnika promenile.

Od čitaonice do regionalne ustanove

Koreni biblioteke sežu u 1866. godinu, kada je u gradu osnovana Srpska građanska čitaonica, koja je već tada bila mesto okupljanja, razgovora, tribina i kulturnih dešavanja. Kroz ratove, požare i teška vremena, knjige su spašavane zahvaljujući građanima, učenicima i zaljubljenicima u pisanu reč.