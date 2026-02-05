3.000 NOVIH ČLANOVA ZA JUBILEJ: Biblioteka u Sremskoj Mitrovici slavi 160 godina i obara rekorde
Povodom Dana biblioteke, građanima je omogućeno besplatno godišnje učlanjenje, kako u centralnoj zgradi u Sremska Mitrovica, tako i u svim seoskim ograncima. Odziv je bio izuzetno veliki, a redovi ispred pultova najbolja su potvrda da knjiga i dalje ima svoju publiku.
Knjige, kultura i istorija – već 160 godina
Biblioteka je jubilej obeležila svečanim programom i otvaranjem izložbe posvećene Gligoriju Vozareviću, ličnosti po kojoj ustanova nosi ime. Izložba, postavljena kroz 12 plakata, prati život i rad jednog od najznačajnijih srpskih knjigovesaca, izdavača i štampara 19. veka, rođenog u Ležimiru.
Poseban akcenat stavljen je na mlade i školarce, koji će tokom godine organizovano moći da posete izložbu i upoznaju se sa bogatom kulturnom istorijom svog kraja.
Skoro 150.000 knjiga i savremeni servisi
Danas biblioteka raspolaže fondom od oko 150.000 bibliotečkih jedinica, koji se iz godine u godinu uvećava. Pored klasičnih knjiga, korisnicima su dostupni i savremeni servisi, digitalizovani katalozi i internet, čime se biblioteka uspešno prilagođava modernom vremenu.
Uprkos čestim tvrdnjama da se danas manje čita, podaci iz Sremske Mitrovice govore suprotno – interesovanje za knjige i dalje postoji, samo su se navike korisnika promenile.
Od čitaonice do regionalne ustanove
Koreni biblioteke sežu u 1866. godinu, kada je u gradu osnovana Srpska građanska čitaonica, koja je već tada bila mesto okupljanja, razgovora, tribina i kulturnih dešavanja. Kroz ratove, požare i teška vremena, knjige su spašavane zahvaljujući građanima, učenicima i zaljubljenicima u pisanu reč.
Nakon Drugog svetskog rata biblioteka nastavlja kontinuirani razvoj, a od 1970. godine nosi ime Gligorija Vozarevića. Danas je to moderna ustanova sa više odeljenja i mrežom ogranaka u selima Bosut, Kuzmin, Martinci, Jarak, Čalma i Šašinci.