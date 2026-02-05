Slušaj vest

Dok se Srbija priprema za prolećni predah i neverovatnih 15 stepeni u petak, u visinama stratosfere upravo se odvija scenario koji bi mogao da "zaledi" ostatak Evrope.

Prema podacima "Severe Weather Europe", potvrđen je potpuni kolaps i rascep polarnog vrtloga koji počihttps://www.kurir.rs/tag/540397/dan-zaljubljenihnje sredinom februara!

​Severna Amerika već oseća brutalne udare niskih temperatura, a kako kaže meteorolog Ivan Ristić "mirno vreme kod nas ima rok trajanja i nakon kratkotrajnog otopljenja, destabilizacija polarnog kruga otvoriće put hladnim vazdušnim masama direktno ka Balkanu".

Šta znači pucanje vrtloga za naše podneblje, da li nas nakon Sretenja čeka oštra zima i zašto bi Dan zaljubljenih mogao dana jedan od hladnijih dana - saznajte u detaljnoj analizi koja spaja svetske modele i lokalnu vremensku prognozu.

Pucanje polarnog vrtloga i dolazak hladnog talasa

Nove prognoze potvrđuju podelu i kolaps polarnog vrtloga sredinom februara Foto: Fonet Ap, Nebojša Mandić, Shutterstock

- Nove prognoze potvrđuju podelu i kolaps polarnog vrtloga sredinom februara, nakon stratosferskog zagrevanja. Najnovija predviđanja pokazuju poremećaj polarne cirkulacije, stvarajući produženi hladni vremenski period širom Severne Amerike i Evrope, sa ranim znacima da bi mogao da traje do ranog proleća - objavio je "Severe Weather Europe".

Šta je polarni vrtlog

U najavi je objašnjeno da je "polarni vrtlog je široka zimska cirkulacija iznad severne i južne hemisfere i da poput rotirajućujeg zida iznad polarnih regiona, koji se uzdiže sa površine u stratosferu, zarobljava hladni polarni vazduh unutra".

- Ali, kada se polarni vrtlog poremeti ili uruši, on više ne može da zadrži hladan vazduh, oslobađajući ga ka srednjim geografskim širinama. To omogućava hladnom vazduhu da se proširi u SAD i druge regione srednjih geografskih širina. Ako volite hladno zimsko vreme ovaj slabi polarni vrtlog je upravo ono što želite da vidite. Poremećaj obično nastaje zbog porasta stratosferskog pritiska i temperature, poznatog kao događaj stratosferskog zagrevanja (SSW), ili zbog drugih dinamika - poručuju stručnjaci.

Novo zahlađenje sredinom februara Foto: Shutterstock

Prognoza za drugu polovinu februara i mart

Pravi obim zagrevanja stratosfere je najavljen od oko 8. do 12. februara. Nakon toga, vidi se blokirajući visok pritisak iznad polarnih regiona i Grenlanda, i područje niskog pritiska od SAD-a preko Atlantika do Evrope.

- Ovo je veoma jasan znak urušene cirkulacije polarnog vrtloga. Širom Evrope, prognoza temperaturne anomalije za sredinu februara pokazuje da hladna vazdušna masa silazi sa severa - objavio je meteorološki sajt.

Za početak marta predviđaju, na osnovu najnovijeg trenda prognoze pritiska, kontinuirani kolaps cirkulacije vremena.

- Čak i širom Evrope, temperaturna prognoza za ovaj period pokazuje hladniji trend na većem delu kontinenta. Očekuje se da će se to dogoditi nakon stratosferskog zagrevanja i kolapsa polarnog vrtloga, kada se hladniji vazduh oslobodi iz polarnih regiona - poručuju meteorološki stručnjaci.

Uticaj na Srbiju i region: Povratak snega i košave

Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

Meteorolog Ivan Ristić kaže da će kao posledica potpunog kolapsa polarnog vrtloga kod nas sredinom februara biti ponovo hladnije uz snežne padavine.

1/4 Vidi galeriju Do 15. februara se završava dislokacija i "cepanje" polarnog vrtloga Foto: Fejsbuk Printscreen/Ivan Ristic

- U stratosferi će se narednih 15 dana dešavati velike promene. Očekuju se sve vrste kretanja, pomeranja i rotacija u smeru zapad - istok što će biti najverovatnije uzrok jačanja zone početkom druge dekade meseca. Zatim posle Sretenja, 15. februara, će se sve polako smiriti i ustaliće se prema Evropi severno strujanje u sklopu evroazijskog polarnog vrtloga što znači da se otvara mogućnost za zahlađenje. Ulazimo u hladniji period - kaže Ristić.

Grudvanje za Dan zaljubljenih

Prema njegovim rečima, jedino još uvek nije sigurno je koliko jako će biti zahlađenje i koliko snega se očekuje.

- Sredinom meseca, oko 15. februara, će se završiti dislokacija i cepanje polarnog vrtloga, i onda će prema nama krenuti hladan vazduh sa severa. ECMWF i GFS operativni model najavljuju grudvanje na Dan zaljubljenih, 14. februara - kaže Ristić.

Oko 15. februara, će se završiti dislokacija i cepanje polarnog vrtloga Foto: Fejsbuk Printscreen/Ivan Ristic

Dodaje da će košava oslabiti u četvrtak popodne, 5. februara, i da će prestati u petak, kada se očekuju sunčani intervali i da bude 15 stepeni, lokalno i više.

Operativni modeli najavljuju grudvanje na Dan zaljubljenih Foto: Fejsbuk Printscreen/Ivan Ristic

- Već u subotu će biti kišovito, a od ponedeljka popodne vraća nam se jaka košava, ovaj put opet hladna tako da se opet "smrzavamo". U utorak će temperature pasti ponovo na oko 0 stepeni. Očekuje nas veoma promenljivo vreme sa kišom i košavom - zaključuje Ristić.