Nakon što joj je suprug poslao novac iz inostranstva preko Western Uniona, deo sredstava je podigla i zamenila u jednoj menjačnici, dok je ostatak evra zadržala kod sebe. Međutim, kada je kasnije tog dana pokušala da zameni preostali novac u drugoj menjačnici, usledio je šok.

Rečeno joj je da su evri falsifikovani. Situacija je dodatno eskalirala kada se vratila u prvu menjačnicu, gde je, dobila krajnje neprimeren odgovor - da se „dogovori sa radnicom iz prve smene“ i pokuša sama da reši problem.

Koliko su građani zaštićeni, kako funkcionišu kontrole u menjačnicama i koliko je Srbija izložena talasu falsifikovanog novca, za Kurir televiziju, govorili su Borislav Brujić, Udruženje menjača Srbije i Nikola Premović, advokat.

- Moram da naglasim da svi menjači koji se bave ovim poslom moraju imati odobrenje Narodne banke Srbije. Bez tog odobrenja nije moguće poslovati. Svi prolazimo obuku, koja nije nimalo jednostavna, a Narodna banka sistematski ukazuje na to kako da prepoznamo falsifikovane novčanice - kaže Borislav i dodaje:

- Western Union, kada potpiše ugovor sa menjačnicom, ponekad ostavlja sredstva menjačnici radi isplate, dok u većini slučajeva menjačnice isplaćuju novac iz sopstvenih sredstava. Ono što mi nije jasno jeste kako novac nije pregledan prilikom isplate, kako bi se utvrdilo da li je ispravan ili eventualno falsifikovan. Ne mogu da osuđujem kolegu, jer ne znam tačan tok događaja niti kako je do toga došlo.

Dodao je i to da je veliki problem u tome što ljudi koji prime falsifikovani novac uopšte ne znaju da je lažan, i zato apeluje na građane da menjaju novac isključivo na ovlašćenim mestima.

- Često, zbog žurbe, novac se ne proverava detaljno, a potvrda o zameni se čak ostavlja na blagajni . Ovaj slučaj pokazuje koliko je to zapravo greška. Građani moraju biti maksimalno oprezni, jer je u poslednje vreme ovakvih situacija sve više - zaključio je Borislav. Kazna zatvora od šest meseci do pet godina

- Apsolutnu odgovornost snosi osoba koja je lažni novac stavila u opticaj. U tom slučaju govorimo o krivičnom delu prevare - svako ko, u nameri da dovede građane u zabludu, lažno prikaže ili predstavi bilo koju činjenicu, pa makar to bile i falsifikovane novčanice, a sve u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, čini krivično delo prevare - naveo je Nikola i dodao:

Imajući u vidu da se počinioci često brane tvrdnjom da nisu znali da je novac falsifikovan, Nikola je objasnio kako klijenti mogu da dokažu isti.

- Dokazivanje se sprovodi tako što građani podnose krivičnu prijavu, nakon čega tužilaštvo vodi postupak i utvrđuje krivicu. U ovom konkretnom slučaju može se govoriti o odgovornosti menjačnice, odnosno menjača, ali kada je reč o krivičnoj odgovornosti, ona se odnosi isključivo na lice koje je lažni novac stavilo u opticaj.

