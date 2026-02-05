Slušaj vest

Egejska obala Turske prepoznatljiva je po pejzažima koje karakterišu more izuzetne boje, bujna mediteranska vegetacija i opušteni ritam letnjeg života. Bodrum https://www.1atravel.rs/destinacija/bodrum/, kao jedno od najatraktivnijih letovališta ovog dela Mediterana, nudi upravo takav ambijent – mesto u kojem prirodne lepote i savremeni koncept odmora čine skladnu celinu.

U tom okruženju, u mestu Yalıçiftlik, nalazi se Hapimag Sea Garden Resort 5★https://www.1atravel.rs/putovanje/hapimag-sea-garden-resort/, hotel koji gostima pruža luksuzan odmor osmišljen u potpunoj harmoniji sa prirodom.

Foto: Promo

Hapimag Sea Garden Resort prostire se na impresivnih 191.000 m2, a ime je dobio po prostranim, pažljivo uređenim vrtovima koji se kaskadno spuštaju sve do tirkiznog Egejskog mora. Okružen netaknutom prirodom, hotel je osmišljen tako da gostima pruži osećaj privatnosti, mira i potpune relaksacije.

Resort raspolaže sa 285 soba, među kojima su 20 porodičnih soba i 3 apartmana. Sve sobe su moderno opremljene i poseduju LCD TV, Wi-Fi, klima-uređaj, ketler sa setom za kafu i čaj, telefon, mini bar (voda, pivo i soft pića), sef, kupatilo sa fenom za kosu i balkon.

Foto: Promo

Hotel se nalazi na sopstvenoj peščano-šljunkovitoj plaži, nosiocu Plave zastave, što garantuje visok standard kvaliteta mora i plaže. Korišćenje ležaljki, suncobrana i peškira na plaži i kod bazena uključeno je u cenu boravka. Gostima su na raspolaganju dva spoljašnja bazena, kao i zatvoreni bazen.

Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive, sa samoposluživanjem i bogatim izborom jela u glavnom restoranu, uz doručak, ručak i večeru. Na raspolaganju su i à la carte restorani turske i internacionalne kuhinje, kao i gril restoran.

Pored restorana, gostima su dostupni Sunset bar, Lobby bar (usluga 24h, dok se alkoholna pića služe do 02:00), Bar 94 i Club Laguna. U okviru usluge uključeni su obroci u glavnom restoranu i užina, kao i domaća alkoholna i bezalkoholna pića. Gostima koji ostvare 7 noćenja obezbeđen je besplatan vaučer za korišćenje jednog à la carte restorana.

Foto: Promo

Hapimag Sea Garden Resort 5★https://www.1atravel.rs/putovanje/hapimag-sea-garden-resort/ nudi bogat izbor aktivnosti, među kojima su fitness, ping-pong, stoni tenis, košarka, odbojka, mini fudbal, aerobik, gimnastika u vodi, kao i organizovane ture pešačenja.

Najmlađim gostima namenjeni su dečiji bazen, Mini Club (4–7 godina), Maxi Club (8–11 godina) i Youth Club (12–16 godina), uz brojne animacije poput dana pirata, raznih igara, potrage za blagom i mini diska.

Za potpuni odmor i opuštanje, Knidos Spa centar gostima nudi korišćenje saune i turskog kupatila.

Hapimag Sea Garden Resort se nalazi u mestu Yalıçiftlik, na oko 19 km od centra Bodruma, dok je aerodrom Milas udaljen približno 45 km, što ga čini odličnim izborom za goste koji žele spoj mira, prirode i dostupnosti gradskih sadržaja.

Foto: Promo

Hapimag Sea Garden Resort 5★https://www.1atravel.rs/putovanje/hapimag-sea-garden-resort/ predstavlja savršen izbor za porodice, parove i sve koji žele luksuzan, ali opušten odmor u srcu Egeja – tamo gde se priroda, more i vrhunska usluga stapaju u jedno nezaboravno iskustvo.

U ponudi Turističke agencije 1 A Travelhttps://1atravel.rs/ nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji uključuju povratnu avio-kartu, transfere, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i usluge predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od destinacije.

Avio aranžmani za Egipat dostupni su tokom cele godine putem redovnih i čarter letova. Paket aranžmani za Siciliju, odnosno Kataniju i Palermo, realizuju se redovnim avionskim linijama – od 25. maja svakog ponedeljka za Kataniju i od 3. juna svake srede za Palermo.

1/8 Vidi galeriju Bodrum i Hapimag Sea Garden Resort Foto: Promo

Pored čarter letova iz Beograda za Tunis, kao i za Antalijsku i Egejsku regiju u Turskoj, 1 A Travel u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom Monastir), koji će saobraćati svake subote od 6. juna 2026. godine.

Više informacija o ponudi hotela, kao i mogućnost online rezervacije, dostupni su na zvaničnom sajtu www.1atravel.rs, dok se za dodatna pitanja putnici mogu obratiti call centru na broj 011 655 78 00.





