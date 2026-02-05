Slušaj vest

Dobra vest za sve koji putem deviznih transfera plaćate depozit za smeštaj u Grčkoj! Provizije od 20, 30 ili 40 evra za jedan bankarski transfer u evrima od maja mogle bi da se svedu na svega 1 do 2 evra.

Srbija je prošle godine zvanično postala deo SEPA sistema

Sve banke su u obavezi da od 4. maja 2026. godine započnu sa izvršavanjem SEPA platnih transakcija, piše Grčka info.

Za turiste to u praksi znači brže, jednostavnije i znatno jeftinije uplate depozita vlasnicima smeštaja u Grčkoj, uz znatno niže bankarske troškove.

Šta je SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area) je projekat Evropske unije koji omogućava sigurne, brze i povoljne transakcije u evrima između 41 države članice – sada i sa Srbijom.

Posebna prednost postoji i za one koji primaju novac iz inostranstva - više nema potrebe za odlaskom u banku, potpisivanjem formulara i plaćanjem visokih provizija. Sve se obavlja automatski i elektronski.

Kako to izgleda u praksi u zemljama koje već koriste SEPA sistem

Koliko trenutno koštaju SEPA transferi u drugim zemljama:

• Crna Gora: 1,99 € za transfere do 20.000 €
• Grčka: 0,50 € za transakcije do 5.000 €
• Austrija: 0,50–2 €, u zavisnosti od banke

