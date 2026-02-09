Slušaj vest

Milica iz Srbije bila je zaglavljena na Šri Lanki bez struje, vode i interneta. Savršen odmor iz snova pretvorio se u odmor iz pakla!

Svaki dan na Šri Lanki bio je, kako kaže, preživljavanje.

- Bili smo zaglavljeni na Ši Lanki bez struje, vode i interneta. Mislili smo da ćemo uživati, a zapravo smo se našli usred ciklona koji je pogodio Šri Lanku. Došli smo u Kendi, a ja ne preterujem kad kažem da je kiša padala bez prestanka tri dana - ispričala je Milica.

Zaglavljeni na Šri Lanki Foto: Printscreen Tiktok/ miilicqq

"Put do smeštaja je nestao"

Ova devojka je video podelila na svom Tiktok nalogu nedavno.

Podsetimo, krajem novembra 2025. najmanje 153 osobe su poginule u poplavama i klizištima na Šri Lanki izazvanih ciklonom Ditva, 191 osoba se vodi kao nestala, a više od pola miliona ljudi je ugroženo.

- Krenule su poplave i odroni i put do našeg smeštaja je nestao, a jedini način bio je da prođemo uz usku zemlju natopljenu vodom koja se svakog trenutka mogla odroniti. Nakon toga gubimo domet, ostajemo bez struje i bez vode. Tuširali smo se tako što smo se polivali balonom vode. Ali dva dana smo bili u mraku, jedino svetlo koje smo imali bile su baterijske lampe - prisetila se.

Poplava na Šri Lanki Foto: Printscreen Tiktok/ miilicqq

Prodavnice nisu radile, te su dan provodili u lokalu brze hrane.

Broj žrtava je rastao

- Dok smo mi bili u neznanju, meštani su gubili krovove nad glavom, a takođe broj žrtava je rastao. U ovim teškim trenucima upoznali smo lokalnu porodicu koja nam je pravila društvo, kao i momka preko koga smo uspeli da rezervišemo kombi, kako bismo se evakuisali iz Kendija - ispričala je Milica.

Na tom putu su zapravo videli kakvo je stanje u zemlji.

Mnogi domovi su stradali Foto: Printscreen Tiktok/ miilicqq

- Zakrčene puteve, srušene kuće, odrone i zahvalili smo se Bogu što smo dobro. Putovanja nisu uvek instant. Nekad su preživljavanja, strpljenje i ljudi koje slučajno upoznamo. Život je pun lekcija, a ova nas je naučila da više cenimo ono što nam je tog trenutka dato - zaključila je ona.