Sastanak ministra zdravlja Ruske Federacije Mihaila Muraška i ministra u Vladi Republike Srbije i kopredsedavajućeg Međuvladinog srpsko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, dr Nenada Popovića održan je danas u Moskvi.

Razgovori su bili posvećeni unapređenju saradnje u oblasti zdravstva, sa posebnim fokusom na onkologiju i inovativne terapije.

Sastanku su prisustvovali i vodeći ruski onkolog prof. dr Andrej Kaprin i direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju „N. F. Gamaleja“, prof. dr Denis Logunov.

Sveobuhvatno lečenje

Tokom razgovora istaknuto je da Rusija raspolaže jednim od najrazvijenijih sistema onkološke medicine u svetu, sa vodećim institucijama koje omogućavaju sveobuhvatno lečenje onkoloških pacijenata – od najsavremenije dijagnostike, preko različitih terapijskih metoda, do personalizovanih pristupa lečenju.

Sastanak u Moskvi Foto: Kabinet ministra

Posebna pažnja posvećena je razvoju personalizovanih onkoloških mRNK vakcina, čija je primena već započeta, dok se rezultati trenutno analiziraju.

- Sa ministrom Muraškom razgovarao sam o primeni najsavremenijih ruskih inovativnih terapija za lečenje onkoloških pacijenata. Pacijenti iz Srbije će, zajedno sa pacijentima iz Rusije, biti među prvima koji će primiti vakcinu protiv raka. Rad na sporazumu o saradnji već je započet i očekuje se da prvi pacijenti iz Srbije dobiju terapiju do kraja ove godine. O svemu ću informisati predsednika Vučića i ministra Lončara, a naredni koraci biće realizovani kroz saradnju nadležnih institucija dve zemlje, uz potpisivanje okvirnih sporazuma - naglasio je Popović.

Sastanak u Moskvi Foto: Kabinet ministra

Vakcina se pravi za svakog pacijenta pojedinačno

Ministar je dodao da je reč o izuzetno zahtevnom i tehnološki složenom procesu:

- Personalizovana mRNK vakcina pravi se za svakog pacijenta pojedinačno, namenjena je onima koji već boluju od karcinoma i deluje tako što aktivira imuni sistem da prepozna i uništi ćelije raka, zbog čega je proces složen, dug, skup i zahteva najsavremenije tehnologije. Prema podacima iz pretkliničkih ispitivanja, vakcina je pokazala skoro stoprocentnu efikasnost u lečenju melanoma. Očekuje se da će postati jedna od najefikasnijih onkoloških terapija u svetu. Trenutno je započeta primena vakcine kod pacijenata sa rakom kože i analiziraju se rezultati, dok se u narednoj fazi očekuje primena kod karcinoma pluća, bubrega, dojke, pankreasa i drugih tumora.

Dogovoreno je da će u martu predstavnici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, članovi Vlade i vodećih zdravstvenih institucija posetiti ruske institute „P. A. Gercena“ i „N. F. Gamaleja“, kako bi se upoznali sa celokupnim procesom dijagnostike, lečenja i proizvodnje personalizovanih mRNK vakcina.

Ministar Popović je, u svoje lično ime i u ime ministra Lončara, pozvao ministra Muraška da poseti Srbiju, čime će se dodatno ojačati prijateljski odnosi i unaprediti bilateralna saradnja u zdravstvu.