Pola Srbije rešava zadatak za 3. razred osnovne: Retko ko zna rešenje, neki pitaju i AI
Jedna objava sa društvene mreže X izazvala je pravu malu polemiku među roditeljima, učiteljima i ljubiteljima matematike. Naizgled jednostavan zadatak iz matematike za treći razred osnovne škole podelio je javnost - dok jedni tvrde da se lako rešava zdravom logikom, drugi smatraju da je neprikladan za uzrast od devet godina.
Zadatak glasi:
Janko je za jedan posao trebao da dobije 650 dinara i loptu. Uradio je trećinu posla i dobio je 50 dinara i loptu. Koliko košta lopta?
Autor objave dodao je i provokativno pitanje: "Baš me zanima koliko vas može da ga reši bez AI", ali i dilemu koja je pokrenula raspravu da li je ovakav zadatak pretežak za učenike trećeg razreda?
U komentarima su se nizala različita mišljenja. Neki roditelji priznali su da su i sami morali da pitaju veštačku inteligenciju, dok su drugi isticali da se u trećem razredu tek uvodi rad sa nepoznatim veličinama, ali bez formalne algebre. Posebno je sporno to što zadatak zahteva apstraktno razmišljanje i razdvajanje vrednosti novca i predmeta, što deci tog uzrasta još uvek predstavlja izazov.
Oštra polemika
Ipak, matematika često krije rešenja koja su jednostavnija nego što deluju na prvi pogled ako se krene pravim redom.
- 2/3 su 600, znači 900, znači lopta je 250 - pisalo je u prvom komentaru, dok u drugom stoji:
- Nije stvar u tome koliko je težak već koliko ka je teško razumeti u tom uzrastu. Ovo bi, verovatno, bio napredni nivo.
U jednom od komentara autor objave je dodao i da niko od učenika nije uradio pomenuti zadatak.
- Razlomci se uče tek od 5. razreda, ovo je verovatno jedan od onih težih zadataka kod jednačina sa množenjem, deljenjem. Matematika se radi postupno, ako su ih prethodnim zadacima postupno navodili kako se ovo rešava onda nije težak. Sam po sebi ne deluje kao da je primeren redovnoj nastavi, tj. više kao takmičarski, logički zadatak.