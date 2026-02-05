I đaci i odrasli rešavaju matematički zadatak za treći razred osnovne

Jedna objava sa društvene mreže X izazvala je pravu malu polemiku među roditeljima, učiteljima i ljubiteljima matematike. Naizgled jednostavan zadatak iz matematike za treći razred osnovne škole podelio je javnost - dok jedni tvrde da se lako rešava zdravom logikom, drugi smatraju da je neprikladan za uzrast od devet godina.

Zadatak glasi:

Janko je za jedan posao trebao da dobije 650 dinara i loptu. Uradio je trećinu posla i dobio je 50 dinara i loptu. Koliko košta lopta?

Autor objave dodao je i provokativno pitanje: "Baš me zanima koliko vas može da ga reši bez AI", ali i dilemu koja je pokrenula raspravu da li je ovakav zadatak pretežak za učenike trećeg razreda?

Mnogi smatraju da je ovaj zadatak pretežak za treći razred osnovne Foto: Shutterstock

U komentarima su se nizala različita mišljenja. Neki roditelji priznali su da su i sami morali da pitaju veštačku inteligenciju, dok su drugi isticali da se u trećem razredu tek uvodi rad sa nepoznatim veličinama, ali bez formalne algebre. Posebno je sporno to što zadatak zahteva apstraktno razmišljanje i razdvajanje vrednosti novca i predmeta, što deci tog uzrasta još uvek predstavlja izazov.

Oštra polemika

Ipak, matematika često krije rešenja koja su jednostavnija nego što deluju na prvi pogled ako se krene pravim redom.

- 2/3 su 600, znači 900, znači lopta je 250 - pisalo je u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

- Nije stvar u tome koliko je težak već koliko ka je teško razumeti u tom uzrastu. Ovo bi, verovatno, bio napredni nivo.

U jednom od komentara autor objave je dodao i da niko od učenika nije uradio pomenuti zadatak.