Strava i užas šta je ovaj čovek iz Srbije našao u hrani: Seo da jede a nije ni slutio da je ovo moglo da ga košta života
Nepoželjni gosti u potrošačkoj korpi naših sugrađana nisu retkost, a ono što je nedavno našao jedan potrošač iz Srbije u tunjevini šokiralo je kako njega, tako i mnoge korisnike društvenih mreža.
Udruženje potrošača "Efektiva" objavilo je fotografije koje im je dostao jedan potrošač koji tvrdi da je pronašao udicu u tunjevini.
- Potrošač, koji tvrdi da je našao udicu u tunjevini, prosledio nam je slike, kao i reklamaciju koju je uputio prodavcu - navodi "Efektiva".
Prodavac je ponudio poklon iznenađenja.
- Prodavac, iako objektivno nema nikakvu krivicu u vezi za događajem, ponudio je potrošaču poklon izvinjenja. Sreća je da u ovom slučaju nije bilo težih posledica - naglasili su oni.
Jedna korisnica navela je da tuna lovi manje ribe od sebe, te da ju ovo ne čudi.
- Moguće da je pojela neku manju ribu sa udicom - navela je.
Neki su posumnjali u istinitost objave, tačnije u tvrdnju potrošača.
- Ako je hteo reklamirati, trebalo je i tunu da ostavi. Tunu pojeo, al mu smeta udica - navodi se u jednom od komentara.