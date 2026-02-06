Slušaj vest

Nepoželjni gosti u potrošačkoj korpi naših sugrađana nisu retkost, a ono što je nedavno našao jedan potrošač iz Srbije u tunjevini šokiralo je kako njega, tako i mnoge korisnike društvenih mreža.

Udruženje potrošača "Efektiva" objavilo je fotografije koje im je dostao jedan potrošač koji tvrdi da je pronašao udicu u tunjevini.

- Potrošač, koji tvrdi da je našao udicu u tunjevini, prosledio nam je slike, kao i reklamaciju koju je uputio prodavcu - navodi "Efektiva".

Potrošač tvrdi da je pronašao udicu u tunjevini Foto: Printscreen Facebook Efektiva

Prodavac je ponudio poklon iznenađenja.

- Prodavac, iako objektivno nema nikakvu krivicu u vezi za događajem, ponudio je potrošaču poklon izvinjenja. Sreća je da u ovom slučaju nije bilo težih posledica - naglasili su oni.

Jedna korisnica navela je da tuna lovi manje ribe od sebe, te da ju ovo ne čudi.

Udica u tunjevini Foto: Printscreen Facebook Efektiva

- Moguće da je pojela neku manju ribu sa udicom - navela je.

Neki su posumnjali u istinitost objave, tačnije u tvrdnju potrošača.

- Ako je hteo reklamirati, trebalo je i tunu da ostavi. Tunu pojeo, al mu smeta udica - navodi se u jednom od komentara.