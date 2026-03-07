Pitali smo građane da li bi prihvatili partnera sa decom? Jedan odgovor će vas posebno iznenaditi (VIDEO)
Ekipa Kurir televizije izašla je na ulice Beograda i pitala građane srpske prestonice da li bi prihvatili partnera koji već ima jedno ili više dece.
- Iskreno ne bih mogla da budem u takvom odnosu, jer ne vidim sebe u ulozi majke - za Kurir televiziju, rekla je sagovornica.
Mišljenja su podeljena i prepuna stereotipa. I dok jedni smatraju da deca iz prethodnog braka ne mogu da budu prepreka novoj ljubavi, drugi su stava da takav odnos može da dovede do dodatnih poteškoća.
- Možda bih i prihvatila partnera sa decom. Iskreno, o tome do sada nisam uopšte razmišljala, tj. zavisilo bi mi od toga da li ja stvarno planiram sa njim budućnost - objasnila je druga sagovornica.
- Ako je i on zainteresovan, što onda ne bih i ja bila - ne predstavlja mi nikakvu prepreku - šaljivo je rekla starija sagovornica.
- Ne bih bila sa partnerom koji već ima decu iz prostog razloga što smatram da taj čovek nije normalan ako bi bio sa mnom, to mi je van svake pameti - odlučno je rekla sagovornica.
- Ako je zgodna, što da ne. Šalim se, prihvatio bih - rekao je jedan muškarac.
- Mislim da ne - rekao je drugi sagovornik
- Da, prihvatio bih - rekao je jedan mladić. Sve odgovore pogledajte u nastavku:
