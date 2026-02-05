Slušaj vest

Legendarni novinar Miroslav Lazanski govorio je za života o svom džipu koji neke podseća na tenk.

- Ja vozim onaj moj maskirni džip i svi kad me vide misle - Ide NATO! Svi beže! I, onda uključim sirene, one zavijaju i ljudi misle - Šta je ovo? - ispričao je, uz osmeh, Lazanski.

Lazanski je rekao da je do Trebinja išao svojim džipom marke "dodž", a da u Hrvatsku baš i ne bi išao tim džipom, mada ulazi u BiH, jer je automobil registrovan i ima civilne tablice, a vojnički izgleda jer tako izgledaju oldtajmeri.

Lazanski je vozio džip iz 1944. Foto: YouTube/RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal

- Čekaj, kad bi prešao na Batrovcima, tebe bi uhapsili na granici. Kad bi se pojavio sa ovim džipom, oni bi mislili da si krenuo na Zagreb? - pitao je voditelj Milomir Marić.

- Da je JNA krenula na Zagreb! - odgovorio je Lazanski.

- Tvoj džip je l' naoružan? - pitao je Marić.

- Nije, ali moram ga naoružati. Ja parkiram moj džip ispred "Politike", a onda dođe neka starija žena, gleda me mrsko i onda zove policiju i kaže: "Lazanski parkirao tenk ispred "Politike", dođite da ga uklonite!" To je ludilo! I, onda kažu: "Zar opet hoćete da uvučete Srbiju u rat protiv celog sveta?". Ja kažem: "Gospođo, zar to nije divno kad ste sami protiv celog sveta?" - pričao je Lazanski.

"To je jedini takav u Srbiji i registrovan je. Uredno se plaća registracija, tehnički pregled, sve. Ovo je džip iz Normandije iz 1944. godine, a dodeljen je Jugoslovenskog narodnoj armiji posle Drugog svetskog rata u vidu tehničke podrške Amerikanaca nama. Dok je služio do neke '74. služio je, a onda je otišao na vojni otpad i tada sam ga ja kupio od jednog gostioničara iz Bele Crkve koji ga je iznajmljivao za filmove. Ovaj džip je učestvovao u 'Užičkoj republici', upao je u Moravu, pa su stavili neki drugi motor u njega, pa sam ja promenio. Sada je u njemu motor 'dizel kamičak 2001'. Ovo je sporovozni motor velike kubikaže, on je moćan - ne ide više od 85, 90, ali mu i ne treba. Brzinu ne mogu da prekoračim, a vozilo je tehnički ispravno", ispričao je Lazanski.

Podsećamo, ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski iznenada je preminuo u svojoj 71. godini 2021. godine.