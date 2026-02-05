Slušaj vest

Na društvenim mrežama širi se objava o nestalom psu po imenu Lumi, koja je 24. januara nestala u ulici Majke Jevrosime, nakon čega se uputila ka Botaničkoj bašti. Apel se ubrzano širi a ovaj pas poslednji put je uočen pre nedelju dana na Bogosloviji.

Građani se pozivaju da obrate pažnju ukoliko primete psa na širem području centra grada. Dok je vlasnica pasa prvobitno ponudila nagradu od 500 evra za pronalazak svog ljubimca, sada je duplirala svoju ponudu i nudi 1.000 evra onome ko vrati Lumi.

Za pronalazak psa 1.000, a za fotografiju 100 evra

- Veoma je plašljiva i ne prilazi ljudima. Ako je vidite, nemojte da je jurite niti dozivate, već samo zapamtite tačnu lokaciju i odmah javite na broj ispod. Pomaže ako se na istim mestima ostavi hrana i voda, naročito uveče i rano ujutru. Kretala se u krugu: Stari grad - Majke Jevrosime, Botanička bašta, Dušina, Dom omladine. Svaka informacija znači - piše u prvobitnoj objavi.

Sada vlasnica nudi nagradu od 100 evra onima koji pošalju fotografiju sa tačnom lokacijom i vremenom kada su uočili Lumi, a sve informacije o nestalom psu građani mogu dostaviti na broj telefona 0605070035.

Apel se ubrzano širi putem društvenih mreža, a građani se pozivaju da nastave sa deljenjem objave, jer svaka dodatna informacija ili podela može da doprinese pronalasku nestalog psa.

- Javljam se sa broda. Ne znam odakle da krenem da pričam, ovde je 3 ujutru, krenula sam na Antarktik sa Novog Zelanda i tako mi je javljeno da je moja Lumi nestala. ja ne mogu da se vratim, čak i da umrem moraću da budem ovde do povratka, što je do 29. februara. Molim ljude da obrate pažnju ako je negde vide. Pobegla je bratu jer nije bila vezana na am, neću to da komentarišem. Ovaj očaj i ovo što sada osećam ne mogu ništa da uradim po tom pitanju. Molim sve ljude da je potraže, daću sve što imam samo da se Lumi vrati kući - navela je vlasnica u snimku na društvenim mrežama kroz suze.

Foto: Printscreen Instagram miss_little_sunshine_92

U još jednoj objavi na društvenim mrežama, vlasnica navodi:

- Dani su dugi i sve što radim gubi svaki smisao bez moje Lumi. Za Vas koji niste informisani, otišla sam na mesec dana na ekspediciju na Antarktik da radim. Ne mogu nazad kući odavde, osećaj ovaj me izjeda. Molim Vas ko god može da se uključi neka je potraži. Platiću koliko god treba samo mi vratite Lumi, ne želim da prihvatim da kad se vratim neće biti kući. Hvala Vam.