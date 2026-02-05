Slušaj vest

„Razvoj škola, obuka i novih kadrova za znakovne prevodioce je od suštinskog značaja za budućnost“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na svečanosti povodom obeležavanja jubileja Gradske organizacije gluvih Beograd - 100 godina rada i postojanja.

Ona je navela da je neophodno da se u 2026. godini poveća i broj sudskih tumača za znakovni jezik.

Naglasila je da Ministarstvo u 2025. godini organizacijama gluvih i nagluvih ukupno opredelilo blizu 36 miliona dinara, od čega je više od 17 miliona izdvojeno za angažovanje 35 znakovna prevodioca u 34 udruženja.

Takođe, u prethodnoj godini, na Programskom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, Savezu gluvih i nagluvih Srbije opredeljeno je blizu 24 miliona dinara, od toga za rad Nacionalnog prevodilačkog servisa za srpski znakovni jezik više od 14 miliona.

Milica Đurđević Stamenkovski na jubileju Gradske organizacije gluvih Beograda Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Savezu gluvih i nagluvih Vojvodine izdvojeno je više od 12 miliona dinara, od čega je preko 3 miliona usmereno za angažovanje 12 tumača na pokrajinskom nivou.

„Brojke govore o tome da smo tu za vas uvek, da pomognemo da bolje razumete jedni druge, da se osećate poštovano i uvaženo i da znate da vaša različitost nije prepreka, već bogatstvo Srbije. Hvala vam što ste nam svojim delima, upornošću i radom, pokazali da je invaliditet samo stanje duha i jedino tako može biti zaista prepreka“, istakla je ministar.

Ona je podsetila i da je Ministarstvo raspisalo Javni konkurs za saveze i udruženja osoba sa invaliditetom i navela da je u ovoj godini budžet za taj konkurs za 50 miliona veći, odnosno da ukupno iznosi 500 miliona dinara.

„U Ministarstvu ćete uvek imati svoju kuću, mesto gde će vas saslušati i razumeti. Moramo sa budemo jedan tim i porodica i da prepreke prolazimo zajedno, jer se borimo za zajednički cilj, a to je inkluzija, naša zvanična politika, vizija i strateški pravac kojim se krećemo“, istakla je ministar.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski