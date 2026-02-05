Slušaj vest

„Razvoj škola, obuka i novih kadrova za znakovne prevodioce je od suštinskog značaja za budućnost“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na svečanosti povodom obeležavanja jubileja Gradske organizacije gluvih Beograd - 100 godina rada i postojanja.

Ona je navela da je neophodno da se u 2026. godini poveća i broj sudskih tumača za znakovni jezik.

Naglasila je da Ministarstvo u 2025. godini organizacijama gluvih i nagluvih ukupno opredelilo blizu 36 miliona dinara, od čega je više od 17 miliona izdvojeno za angažovanje 35 znakovna prevodioca u 34 udruženja.

Takođe, u prethodnoj godini, na Programskom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, Savezu gluvih i nagluvih Srbije opredeljeno je blizu 24 miliona dinara, od toga za rad Nacionalnog prevodilačkog servisa za srpski znakovni jezik više od 14 miliona.

Savezu gluvih i nagluvih Vojvodine izdvojeno je više od 12 miliona dinara, od čega je preko 3 miliona usmereno za angažovanje 12 tumača na pokrajinskom nivou.

„Brojke govore o tome da smo tu za vas uvek, da pomognemo da bolje razumete jedni druge, da se osećate poštovano i uvaženo i da znate da vaša različitost nije prepreka, već bogatstvo Srbije. Hvala vam što ste nam svojim delima, upornošću i radom, pokazali da je invaliditet samo stanje duha i jedino tako može biti zaista prepreka“, istakla je ministar.

Ona je podsetila i da je Ministarstvo raspisalo Javni konkurs za saveze i udruženja osoba sa invaliditetom i navela da je u ovoj godini budžet za taj konkurs za 50 miliona veći, odnosno da ukupno iznosi 500 miliona dinara.