Ana je 13. aprila prošle godine slomila skočni zglob, a nepunih mesec dana kasnije bila je mrtva. Imala je 39 godina, bila je potpuno zdrava žena, majka dvoje dece.Bila je moj ponos, moja ljubav i moj životni saputnik 23 godine. Neću se smiriti dok ne saznam istinu o njenoj smrti i ko je za to odgovoran, drhtavim glasom govori za Kurir Bojan Janković (46) iz Jagodine, čija je supruga Ana Nešić preminula 7. maja u Opštoj bolnici u Jagodini.

- Ana je oko 20 sati izašla da baci đubre. Na ulici je zapela nogom o izdignuti betonski šaht i pala. Bolovi su bili jaki. Otišli smo u Hitnu pomoć u Jagodini.

Ana je imala 39 godina i bila je potpuno zdrava. Foto: Privatna arhiva

Iz Hitne koja pripada Domu zdravlja Jagodina upućeni su tog 13. aprila u urgentni u OB Jagodina. Primio ih je ortoped (ime poznato redakciji), koji je posle rendgenskog snimka konstatovao da je došlo do preloma spoljašnje kosti desnog skočnog zgloba.

- Stavljen joj je gips do kolena, a lekar joj je prepisao suplemente i "aspirin protekt 100". Na kontroli 23. aprila tražio sam da se gips skine. Noga joj je bila modra i otečena. Međutim, rendgen nije urađen, rečeno nam je da je sve u redu, gips je vraćen i zakazana je nova kontrola za 7. maj - objašnjava Bojan i kroz suze se priseća ponovnog dolaska:

- Pomogao sam joj da izađe iz kola. Na trećem stepeniku kaže: "Muka mi je" i pada! Prišlo je nekoliko tehničara sa ortopedije. Stavljamo je na kolica.

Anji je naglo pozlilo u bolnici. Foto: Privatna arhiva

Anu odvode potom u Hitnu, koja je na oko 700-800 metara od bolnice.

- Uopšte mi nije jasno zašto su to uradili. Tamo je prima doktorka. Ana u jednom trenutku počinje da zabacuje glavom, da se trese i da povraća. Počinjem da paničim. Vičem: "Ostani sa mnom!" Doktorka i medicinska sestra mi kažu da izađem.

Nakon 20 minuta Anu prebacuju u sanitet i voze ponovo u bolnicu. Bojan je trčao za sanitetskim vozilom.

- Bio sam ispred sale i molio se, iako nisam vernik. Mislio sam samo na decu. Ćerka i sin, od 16 i 18 godina, spavali su kod kuće i nisu imali pojma da im se majka bori za život.

Prišla mu je jedna doktorka i izjavila saučešće.

- Svet mi se srušio!

Ana je sahranjena 9. maja. Foto: Privatna arhiva

Lekar mu je usmeno rekao da je uzrok smrti plućna embolija. Ponuđena mu je obdukcija, ali, kako kaže, u tom stanju nije znao ni gde se nalazi.

- Potpisao sam da ne želim obdukciju, ali kasnije sam saznao da tako nešto nisu ni smeli da mi daju jer, prema zakonu, ako pacijent premine u bolnici u roku 24 sata od prijema, obdukcija mora da se sprovede - dodaje.

Ana je sahranjena 9. maja.

Dijagnoze koje su navedene u izveštaju nemaju veze sa uzrokom smrti koji mu je doktor naveo. Foto: Privatna arhiva

- U izveštaju lekara specijaliste iz OB Jagodina kao dijagnoze se navode otežano disanje i anafilaktički šok izazvan neželjenom reakcijom na hranu. To nema veze sa onim što mi je lekar rekao, da je uzrok smrti plućna embolija - kaže Bojan.

Mnogo toga se nije uklapalo, pa je Bojan 3. juna podneo krivičnu prijavu za teško delo protiv zdravlja ljudi protiv N. N. lica. Zatražio je unutrašnju kontrolu bolnice i doma zdravlja, kao i kompletnu medicinsku dokumentaciju. Istovremeno se obratio i RFZO, tražeći spisak medicinskih sredstava i usluga koje su, prema evidenciji Fonda, utrošene tokom Aninog lečenja.

Sudski veštak: Zašto nije snimljena noga na kontroli?! Sudski veštak iz KBC "Dragiša Mišović" koji nije želeo da bude imenovan kaže za Kurir da je morala da se uradi obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. - Doktor je posle 15 dana, na kontroli, trebalo da uradi rendgen kako bi se video položaj prelomljenih ulomaka. U slučaju da su nakon skidanja gipsa bile vidljive neke promene na koži, obavezno je bilo uraditi dalju dijagnostiku - magnetnu rezonancu i skener, kako bi se utvrdilo zašto je do tih promena došlo.

- Kad sam dobio taj spisak, video sam da se ne poklapa sa izveštajem lekara iz Hitne pomoći. Oni su naveli da su radili reanimaciju, ali to se ne vidi iz dokumenta RFZO. Njihov izveštaj se čak ne poklapa sa izveštajem lekara iz Urgentnog - kaže Bojan i dodaje da je "prekršen čitav niz zakona o zdravstvenoj zaštiti, a još uvek mu nisu dostavljeni ni ključni dokumenti - reanimacioni list i EKG nalaz".

Krivičnu prijavu je potom dopunio i u njoj naveo po imenu pet lekara iz OB i DZ Jagodina koji su direktno učestvovali u Aninom lečenju.

- Smatram da je neadekvatna terapija mogla dovesti do tromba i da je ortoped to trebalo da prepozna. Takođe, zašto su je prebacili u Hitnu ako je već bila u bolnici?! A ako je već prebačena, trebalo je još u Hitnoj da urade reanimaciju, da je intubiraju. Bila je u rukama lekara, trebalo je da je spasu! - navodi on.

Bojan se obratio i Povereniku za informacije od javnog značaja, Republičkoj zdravstvenoj inspekciji, Ministarstvu zdravlja i Lekarskoj komori. Tužilaštvu je predložio i ekshumaciju tela radi obdukcije.

Novu godinu dočekao na groblju

Bojan je Novu godinu dočekao na groblju. Foto: Printscreen Youtube/Big Daddy Bj

Bojan kaže da često posećuje Anin grob, a Novu godinu je dočekao upravo tamo.

- Deca teško podnose gubitak majke, ali ni ja ne mogu da se saberem. Zatvoren sam čovek, ona mi je bila sve. Nikad se nismo razdvajali duže od 24 sata. Ne znam kako dalje, ali znam da sam joj dužan da se otkrije istina.