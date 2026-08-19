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Doktor Aleksandar Milošević, urolog, bio je gost emisije "Puls Srbije" i tom prilikom govorio je o povredama koje se dešavaju tokom seksualnog odnosa, kao i zašto su neki muškarci sa nekim ženama spretni a sa drugim nespretni:

- To je povezano s ljubavlju. Što manje voli ženu, on će biti moćniji u seksu. Što više voli ženu, plašiće se, zato što razmišlja da je penis bitan. Nije bitan - ističe on i dodaje da je mozak glavni, kao i što više bliskosti, ljubavi i maženja među partnerima.

Aleksandar Milošević Foto: Kurir Televizija

Bolje je imati jedan uspešan, obostrano zadovoljavajući seks jednom godišnje, nego više puta dnevno a bez zadovoljstva. Seks nije fizička radnja, već najbliži i najbitniji kontakt za život i našu energiju.

- Meni je najlepše kad muškarac kaže - "razbio sam je". On ne shvata da ženu koja ga voli ne može da razbije ni najveći penis. Ali, mali penis može da boli kod žene koja ga ne voli. Vagina je organ koji reaguje na psihu, reaguje na slobodu i reaguje na ljubav - smatra doktor.

Od uživanja do hitne pomoći Postoje razne vrste seksualnih povreda, od srčanog udara - tokom ili nakon sekusualnog odnosa, frakture penisa, do poderotine organa. Doktor ističe da se povrede uvek dešavaju u seksualnim odnosima u kojima nema ljubavi. Ukoliko žena nije spremna, nije bliska sa muškarcem i ne voli ga, tu postoji veći rizik od povreda kako penisa tako i vagine.

Kada se žena opusti i kada ima poverenje u svog partnera, doktor Milošević smatra da tu neće doći do povrede. Povrede nastaju najčešće kod grubog seksa i uvek se dešavaju kod needukovanih ljudi, koji gledaju porno filmove i tu dobijaju ideje za različite perverzne akcije koje mogu biti kobne.

05:07 Od uživanja do hitne pomoći: Doktor Milošević otkriva zašto strast bez ljubavi postaje opasna - može dovesti čak i do srčanog udara Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs