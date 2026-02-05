Slušaj vest

Na više deonica autoputeva i državnih puteva u Srbiji danas se izvode radovi zbog čega je izmenjen režim saobraćaja, dok se na pojedinim graničnim prelazima beleže višesatna zadržavanja teretnih vozila.

- Na autoputu E75, od naplatne stanice Beograd do petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu, danas od 9 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju. Za saobraćaj je zauzeta preticajna traka u dužini od četiri kilometra. Na deonici E75 između petlje Novi Sad Sever i petlje Sirig u smeru ka Subotici u toku je zamena pešačke ograde na nadvožnjaku iznad autoputa. Radovi traju od 5. do 9. februara tokom svetlog dela dana. U zoni radova zatvorene su vozna i zaustavna traka u dužini od 100 metara, a saobraćaj se odvija preticajnom trakom - kazali su za RINU u preduzeću "Putevi Srbije".

Na moto putu između petlji Bubanj Potok i Tošin Bunar u smeru Niš-Beograd, danas od 9 do 15 časova izvode se radovi u pokretu uz zauzeće zaustavne trake u dužini do 200 metara.

Na putnom pravcu Crna Bara-Mokrin danas od 8 do 16 časova u toku je sanacija kolovoza, a saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.

Izmena režima saobraćaja uvedena je i na pravcu Bor-Crni Vrh, na potezu od skretanja za Brestovačku Banju do Crnog Vrha, zbog vangabaritnog transporta elise vetrogeneratora. Transport se obavlja 5. i 6. februara od 8.30 časova, a saobraćaj se propušta naizmenično uz asistenciju saobraćajne policije.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila

Prema podacima Uprave granične policije od 7.30 časova, najveća zadržavanja su na izlazu iz zemlje za teretna vozila. Na prelazu Horgoš čeka se oko 300 minuta, Batovci 180 minuta, Kelebija i Šid po 120 minuta, dok je na prelazu Sremska Rača zadržavanje oko 60 minuta. Na ostalim prelazima nema dužih čekanja za putnička vozila.

Vozačima se savetuje dodatna opreznost i planiranje putovanja u skladu sa najavljenim radovima i zadržavanjima.