Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas se sećajuPrepodobne Ksenije Rimljanke, svetiteljke koja je osnovala jedan od prvih ženskih manastira na svetu, prkosila tadašnjim normama ponašanja i do kraja života se posvetila molitvi i ljubavi prema Isusu.

Prepodobna Ksenija Rimljanka rođena je u Rimu kao jedinica znamenitog senatora. Iako je od malena bila privučena ljubavlju prema Hristu i želela da se zamonaši. Međutim, njeni roditelji su zahtevali da se, kao i sve ostale devojke tog vremena, i ona kada dođe vreme, uda.

Kako bi to izbegla, Ksenija je zajedno sa svoje dve robinje pobegla od kuće. Nastanila se na ostrvu Koa gde je, sa robinjama, osnovala devičansku porodicu i potpuno se posvetila molitvi i ljubavi prema Isusu.

Tako je provela ceo život, a spisi govore da je, iako plemićkog porekla, uvek bila odevena bednije od bilo koje druge monahinje i da ja na hleb koji jede često posipala pepeo iz kadionice. Predanje kaže da je umrla oko 450. godine kada se nad manastirom pojavio "venac od zvezda sa krstom u sredini, sjajnijim od sunca".

Foto: Printscreen/Youtube

Vernici i danas obilaze grob Prepodobne Ksenije Rimljanke jer se veruje da njene mošti donose isceljenje svake bolesti, kao i sreću onima koji ih dotaknu. Srpska pravoslavna crkva slavi je 24. januara po crkvenom, a 6. februara po gregorijanskom kalendaru.

Kako je reč o velikoj svetiteljki koja se celog života borila za pravo žena da same odlučuju šta će raditi sa svojim životom, Ksenija se i danas smatra zaštitnicom lepšeg pola. Zato bi dame danas trebalo da se suzdrže od bilo kakvog rada, naročito onog vezanog za kuću.

Veruje se takođe da je ova svetica veoma blagonaklona kada su u pitanju želje i planovi vezane za posao - zato, ako imate dileme, nedoumice, ako vas nešto muči u vezi sa poslom, ako vam je potrebna vera i nada da ćete nešto uspeti, bilo šta - samo se pomolite ovoj svetici.

Molitva na praznik Svete Ksenije Rimljanke

"U tebi se, mati, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, sledila Gospoda Hrista. Delima si učila prezirati telo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveta Ksenijo, raduje se duh tvoj."