U emisiji "Neispričano", gost je bio vojnik, komandant, pedagog koji je život posvetio otadžbini. General Ljubiša Diković, ratni komandant herojske 37. motorizovane brigade.

Vojska koju je vodio bila je simbol discipline, hrabrosti i dostojanstva. Govorio je da će se ponovo stvoriti uslovi da srpski vojnik dođe na Kosovo, ne iz osvete, već iz prava i časti.

"Otac mi je rekao da ćete me ubiti, ali ja znam da nećete" General Diković o vojniku koji je napustio JNA kako bi ratovao za Bosnu

Uz zagrljaj ispratio vojnika JNA u armiju BiH

Kako kaže, ednom prilikom do njega je došao vojnik iz Velike Kladuše:

- Nisam očekivao da će postaviti ovo pitanje. Dolazi do vas čovek, vaš đak i pita vas "druže kapetane, veliki pritisak imam od svojih da idem kući i da ovo sve napustim. Rekao sam ocu, ja ću da pitam kapetana da me pusti. Otac mi kaže, sine nemoj, nemoj, ubićete. Ja sam ipak došao da vas pitam, jer znam da mene moj kapetan ubiti neće". Vi sad slušate to i ne verujete u to što čujete. I sada treba da odlučite. Prvo što vam pada na pamet je ono što ste učili, da je on dezerter. Ja sam mu rekao da se ne sekira i da ide. Zašto sam rekao idi? Zbog toga što bih ja isto uradio da sam bio na njegovom mestu. I bio sam svestan da je normalno da svaki musliman, da svaki Hrvat ode svojima kao što bi i ja, kao Srbin, otišao Srbima - kaže on.

"Muslimanka je zaplakala i rekla mojoj supruzi, nemoj da ideš, mi ćemo te braniti"

Diković kaže da je napravio odluku da porodica mora napustiti Sarajevo, što njegova supruga nije dobro prihvatila. General objašnjava da su tada stanovali kod muslimana:

- Kada je moja supruga saopštila toj muslimanki da će otići u Užice, odnosno u selo u kojem sam ja rođen, ta muslimanka je počela da plače i rekla "pa pobogu Milice, pa mi ćemo te štititi. Nemoj da ideš, mi ćemo te braniti", a ja sam joj rekao hvala ti do neba, ali i ti ćeš biti progonjena ako budeš štitila jednu Srpkinju. Ja sam rekao supruzi slušaj, ja ulazim u kasarnu i ne izlazim više. Autobus je sutra u 12:30, čekam te na stanici sa decom da te ispratim. Stvarno, u 12:20 ona je sa decom na stanici čekala sa dva kofera. Više se nikada nisu vratili u Sarajevo.

Ljubiša Diković

Diković se onda vratio u Sarajevo, a kaže da je osećao nemir jer mu je bilo žao ljudi koji su ostali:

- Šta ću ja za njih sutra biti? Ja ću biti izdajnik koji ih je napustio. Ja odlučim da se vratim. Vraćam se u Sarajevo u kasarnu Maršala Tita. Dolazim na aerodrom Batajnicu, pilot ispred aviona stoji, pitam gde leti ovo, on kaže da je Sarajevo. Mogu li ja sa vama? Kaže može. Ulazim u avion, nigde klupa, nigde ništa, jedno 6-7 džakova krompira. Ja sednem sam na one džakove krompira i mi sletimo na aerodrom. Tu su došli po mene, a ispred radiotelevizije Sarajevo, barikade. Stop. Stajemo. Prilazi jedan, uniforma, paravojna, zelene beretke. Gleda mene, kaže, kapetane, izađi. Ono, nema persiranja, nema ništa. Ja izađem iz auta, na meni je pištolj i vidi se uniforma Jugoslovenske narodne armije. Sa svim oznakama i u džepu mi je bomba.

"Imao sam bombu i bio spreman da je aktiviram"

General objašnjava da je na pitanje gde je krenuo odgovorio da je krenuo u kasarnu, a osoba u uniformi mu je rekla da ne može:

- Ja kažem, a gde mogu? Sačekaj. Stojimo tu i čekamo. Šta čekamo, pojma nema. Nailazi neko vozilo iz suprotnog pravca i nestade na tim barikadama, a on rafal za njim. Čitav okvir ispali iz automatske puške. Pitao me zašto idem u kasarnu, ja kažem, ja tamo pripadam, to je moja jedinica, to je moja kasarna, idem tamo. On kaže, "Boga mi, nećeš, čekaj, kapetane".

Diković kaže da je tada shvatio da se situacija pogoršala, a onda mu je ovaj muškarac zatražio pištolj:

- Kaže, "daj pištolj". Ja sam pitao molim? Daj pištolj, šta moliš, onako drsko, nema tu više. Onda sam rekao, slušaj, možeš ti da radiš sa mnom šta hoćeš, ali te upozoravam. Stavio sam ruku u džep, a on je video da tu stoji bomba. Ja sam izvadio bombu jer u tom momentu nemam izlaza. Bio sam spreman da aktiviram bombu, nema mene, nema njega. Javi se u vama neki inat i otpor. Pustili su me, ja sam otišao u kasarnu, dva meseca zatvoreni i blokirani.

