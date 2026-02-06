- Zamolio bi članove grupe za malu pomoć i savet. Rezervisao sam smeštaj u Grčkoj direktno preko vlasnice putem WhatsApp poruke još u septembru 2025. za avgust 2026. Kod nje sam bio već dve godine. Uplatio sam depozit. Ona je potvrdila rezervaciju još tada i sinoć mi šalje poruku sa izvinjenjem da je promenila telefon pa joj se izbrisale moje poruke a za isti smeštaj je njena majka koja je suvlasnik prihvatila rezervaciju i sad mora da mi otkaže i vrati depozit. Sumnjivo mi je što toliko insistira da joj sto pre pošaljem broj računa u banci i zašto ne otkaže naknadnu rezervaciju jer sam ja rezervisao mnogo ranije. Kako da se postavim, šta mislite? Negde sam procitao da bi ona trebala da mi pronađe sličan smeštaj u blizini. Da li treba da se uopšte upustam u nešto ili jednostavno da prihvatim otkaz rezervacije. Baš mi je to poremetilo planove i sada u februaru ne mogu ništa da nađem u blizini za realnu cenu, a platio bi i malo skuplje jer mi odgovara samo taj termin i lokacija - piše u objavi koja je pokrenula lavinu komentara: