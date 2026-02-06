Srbin rezervisao smeštaj u Grčkoj još prošle godine, uplatio depozit, a sad dobio hladan tuš: Pobesneo zbog jedne poruke, propali mu planovi
Dok je potraga za letovanjima uveliko počela, a Grčka i ove godine važi za jednu od omiljenih destinacija građana Srbije, jedan putnik našao se u neprijatnoj situaciji koja mu je za sada ozbiljno poremetila planove za odmor.
Naime, kako je naveo u objavi u Fejsbuk grupi "Live from Greece" smeštaj u Grčkoj rezervisao je još u septembru 2025. godine, direktno preko vlasnice objekta, putem poruka, za boravak u avgustu 2026. Sa istom vlasnicom već je imao pozitivna iskustva tokom prethodne dve godine, zbog čega nije sumnjao u dogovor. Tom prilikom uplatio je i depozit, a rezervacija je bila jasno potvrđena.
Međutim, početkom februara ove godine domaćica ga je obavestila da je promenila telefon i da su joj se prethodne poruke obrisale, te da je u međuvremenu njena majka, koja je suvlasnik objekta, prihvatila drugu rezervaciju za isti termin. Zbog toga je, kako tvrdi, prinuđena da mu otkaže boravak i vrati uplaćeni depozit.
- Zamolio bi članove grupe za malu pomoć i savet. Rezervisao sam smeštaj u Grčkoj direktno preko vlasnice putem WhatsApp poruke još u septembru 2025. za avgust 2026. Kod nje sam bio već dve godine. Uplatio sam depozit. Ona je potvrdila rezervaciju još tada i sinoć mi šalje poruku sa izvinjenjem da je promenila telefon pa joj se izbrisale moje poruke a za isti smeštaj je njena majka koja je suvlasnik prihvatila rezervaciju i sad mora da mi otkaže i vrati depozit. Sumnjivo mi je što toliko insistira da joj sto pre pošaljem broj računa u banci i zašto ne otkaže naknadnu rezervaciju jer sam ja rezervisao mnogo ranije. Kako da se postavim, šta mislite? Negde sam procitao da bi ona trebala da mi pronađe sličan smeštaj u blizini. Da li treba da se uopšte upustam u nešto ili jednostavno da prihvatim otkaz rezervacije. Baš mi je to poremetilo planove i sada u februaru ne mogu ništa da nađem u blizini za realnu cenu, a platio bi i malo skuplje jer mi odgovara samo taj termin i lokacija - piše u objavi koja je pokrenula lavinu komentara:
- Prihvati pare nazad, a onda javno postavi ovde njeno ime jer je očigledno da te je prevarila. Shvatila je da može za više da izda taj termin i onda rešila da tebi otkaže - navodi se u prvom dok u drugom stoji:
- Primite depozit nazad... Možete je prijaviti turističkoj inspekciji za nečasno poslovanje i možda od njih dobiti savet.
Šta uraditi u ovakvoj situaciji
- Turista nije dužan da odmah prihvati otkaz smeštaja ako ima pisanu potvrdu rezervacije (poruke, dokaz o depozitu)
- Može jasno i mirno da odgovori da ne prihvata jednostrani otkaz bez pokušaja rešenja i da je rezervacija bila potvrđena mnogo ranije
- Takođe može da traži konkretno rešenje, ne samo povraćaj novca poput zamenskog smeštaja istog ili sličnog kvaliteta
- Nije dužan odmah da pošalje podatke sa računa jer se stiče utisak da vlasnica smeštaja uplatom želi što pre da "zatvori priču"
- Nakon završetka situacije treba ostaviti iskrenu, ali korektnu recenziju