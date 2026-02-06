Slušaj vest

VRANJE - Uslužni centar Gradske uprave u Vranju zbog produženog roka za podnošenje prijava za upis prava na nepokretnosti radiće u subotu od 07.30 do 20.00 sati, u nedelju, od 7.30 do 00.00 sati, obaveštava Gradska uprava.

Produžen je rok za podnošenje prijava, za dodatna tri dana.

Na osnovu prethodnog obaveštenja Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, Gradska uprava obaveštava građane da je, zbog velikog interesovanja za podnošenje prijava za upis prava na nepokretnosti, produžen rok za podnošenje prijava, za dodatna tri dana.

Prijave se mogu podneti do nedelje, 8. februara, u ponoć. Radno vreme Uslužnog centra biće produženo do isteka navedenog roka.

U danima vikenda Uslužni centar radiće na sledeći način:

u subotu, 7. februara, šalteri Uslužnog centra radiće od 07.30 do 20.00 sati.

u nedelju, 8. februara, od 7.30 do 00.00 sati.

Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije saopštila je da se, usled velike zainteresovanosti za podnošenje prijava za upis prava na nepokretnosti po novom Zakonu, rok za podnošenje prijava produžava za dodatna tri dana i ističe 9. februara u ponoć.

Usled velikog broja prijava sistem „Svoj na svome“ je preopterećen. Zbog objektivnih novonastalih okolnosti sve prijave koje budu predate preko portala „Svoj na svome“ do 9. februara u ponoć smatraće se blagovremenim, bez obaveze dostavljanja dokaza o sprečenosti za podnošenje.

Iz Agencije naglašavaju da se radi o najkompleksnijem digitalnom sistemu ikada u Srbiji, kako po obimu podataka tako i po složenosti pravnih i tehničkih procesa koje istovremeno podržava. Za manje od dva meseca rada sistema podneto je više od 1.9 miliona prijava.

Na osnovu navedenog, produženje roka predstavlja opravdanu, razumnu i proporcionalnu meru, donetu u interesu građana i nesmetanog sprovođenja postupka, navodi se u saopštenju Agencije.

Gradska uprava za podršku građanima osnovala je lokalni kontakt centar za sva pitanja, informacije, odgovore i savete u vezi sa evidentiranjem zahteva za upis prava na nelegalnim objektima, te će biti dostupni kontakt telefoni za tehničku i pravnu pomoć i to 0648590862, kao i zvanična emajl adresa lokalnog kontakt centra svojnasvome@vranje.org.rs.